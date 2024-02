Iserlohn. Ein E-Bike-Fahrer aus Iserlohn hatte einen umgestürzten Baum auf einem Radweg übersehen. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer.

Schwer verletzt wurde ein Iserlohner bei einem Unfall, der sich bereits am Freitag um 6 Uhr ereignet hatte, berichtet die Polizei am Sonntag.

Der 53-Jährige hatte auf dem Fahrradweg am Burgweg einen umgestürzten Baum übersehen. Er stürzte von seinem E-Bike und zog sich Verletzungen an der Schulter und am Kopf zu. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

