Iserlohn. In Iserlohn wurden an der Baar- und an der Hardtstraße Autos beschädigt. Die Verursacher sind weggefahren.

Mit Unfallfluchten ist die Iserlohner Polizei laut ihres Berichts beschäftigt.

Zwischen dem 20. und 24. Februar wurde ein an der Baarstraße geparkter Toyota Yaris einer 24-jährigen Iserlohnerin vermutlich durch ein größeres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Regulierung des Schadens in Höhe von 1400 Euro einzuleiten.

Ein in Höhe des Hauses Nummer 47 an der Hardtstraße abgestellter Toyota Aygo einer 64-Jährigen wurde am 23. Februar zwischen 8 und 13 Uhr von Unbekannten beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.