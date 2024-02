Iserlohn. Im Rahmen einer SPD-Veranstaltung wurden Gründe für Einsamkeit der Iserlohner gesucht und Lösungsvorschläge aus der Bevölkerung gesammelt.

Einsamkeit ist nicht erst seit der Pandemie ein Thema der Gesellschaft, aber dadurch vermehrt in den Fokus gerückt. Im Rahmen eines politischen Frühstücks hat sich die SPD im Iserlohner Schnöggel eingängiger damit beschäftigt und versucht, nicht zu überlegen, was die Gesellschaft in dem Zusammenhang interessieren könnte, sondern eingeladen, selbst Vorschläge zu unterbreiten, um der Problematik auch Lösungen entgegenstellen zu können. Die Idee ist, dass nicht mehr lediglich das Ehrenamt für eine Entlastung sorgen soll, sondern auch darüber hinaus Angebote vorgehalten werden müssen. Entsprechend folgten auch Bürger neugierig der Einladung.