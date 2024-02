Iserlohn. Auf dem Alten Rathausplatz in Iserlohn versammelten sich mehr als 120 Menschen und sprachen sich damit gegen den Krieg in der Ukraine aus.

Zwei Jahre hält der Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine schon an. Tod, Leid und Zerstörung sind seitdem ständige Begleiter des neu geschaffenen Alltags im Land. In Iserlohn setzten über 120 Menschen am vergangenen Samstag auf Einladung des Iserlohner Friedensplenums und des Blau-Gelben Kreuzes, einer in Köln ansässigen Hilfsorganisation für die Ukraine, auf dem Alten Rathausplatz in ein Zeichen für Solidarität und gegen Gewalt und Krieg.