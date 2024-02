Iserlohn. „Women in Blues“ begeisterte mit geballter Frauenpower und einer siebenköpfigen Band der Extraklasse im Parktheater in Iserlohn.

„Und das in Iserlohn!“ schwärmte eine Besucherin nach der Show „Women in Blues“, die am Samstagabend im Parktheater vor fast ausverkauftem Haus das Publikum mit groovigen Soul- und Bluesrhythmen restlos begeisterte. Geballte Frauenpower und eine siebenköpfige Band der Extraklasse – das ist „Women in Blues“! Die Show im Parktheater Iserlohn war ein Feuerwerk der Musik, das die Zuschauer von den Sitzen riss und bis tief in die Seele ging.