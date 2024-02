Iserlohn. In Iserlohn kam es auf Höhe der Shell-Tankstelle auf der Mendener Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

In Iserlohn kam es am Montag, 26. Februar, gegen 11.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Mendener Straße auf Höhe der Shell-Tankstelle. Wie die Polizei berichtet, war ein 39-jähriger Iserlohner mit seinem Pkw auf der Mendener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als eine 32-jährige Hemeranerin mit ihrem Fahrzug aus der Engelbertstraße nach links auf die Mendener Straße abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, die infolgedessen nicht mehr fahrtüchtig waren und abgeschleppt werden mussten. Die Frau musste leicht verletzt mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden, der sich insgesamt im niedrigen fünfstelligen Bereich befindet.