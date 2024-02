Iserlohn. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 16-Jähriger in Iserlohn von mehreren Jugendlichen angegangen. Zeugenhinweise sind erwünscht.

Ein 16-jähriger Iserlohner wurde am Samstagabend, 24. Februar, gegen 18.15 Uhr, von drei oder vier unbekannten Jugendlichen angegangen. Einer der Angreifer packte laut Polizeiangaben den Geschädigten am Kragen und zog ihn zu sich. Der 16-Jährige konnte sich allerdings losreißen und weglaufen. Während der Flucht stürzte er und verletzte sich leicht an der Hand.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die alarmierten Polizisten fest, dass die Sweatshirt-Jacke des 16-Jährigen zerschnitten wurde. Möglicherweise hatte einer der Angreifer während des Gerangels ein Messer oder ähnliches genutzt. Schnittverletzungen hatte der 16-Jährige allerdings nicht. Die Angreifer konnte der Geschädigte nicht näher beschreiben. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie zu den möglichen Hintergründen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

