Iserlohn. Über eine Terrassentüre verschafften sich Unbekannte in Iserlohn Zutritt zu einem Wohnhaus. Die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen.

Über eine Terrassentür verschafften sich Unbekannte am Freitag, 23. Februar, zwischen 14 und 22 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Feldmarkring in Iserlohn. Wie die Polizei berichtet, durchwühlten die Täter im Inneren anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.