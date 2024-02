Iserlohn. Ein falscher Bankmitarbeiter hat versucht, Daten einer EC-Karte einer Iserlohnerin zu erhalten. Irgendwann wurde die Dame stutzig.

Laut Polizei bekam am Samstag, 24. Februar, gegen 12.45 Uhr, eine Iserlohner Seniorin einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser gab an, dass es zu betrügerischen Abbuchungen auf ihrem Konto gekommen sei. Zur Veranlassung weiterer Maßnahmen benötige er nun die Personal- und Bankdaten der Seniorin. Die Geschädigte kam der Aufforderung nach und nannte ihre Daten. Der Telefonbetrüger gab zudem an, dass zur Kontrolle der EC-Karte zudem ein weiterer Mitarbeiter vorbeikommen würde.

Wenig später, gegen 13.30 Uhr, klingelte es tatsächlich an der Tür der Geschädigten in der Viktoriastraße. Der vor der Tür stehende Mann gab an, die EC-Karte auf Kratzer kontrollieren zu wollen. Die Geschädigte verweigerte die Herausgabe der Karte. Der Mann entfernte sich daraufhin. Er war circa 1,65 m groß, hatte dunkle Haare und war etwa 20 bis 30 Jahre alt. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

