Iserlohn/Letmathe. Die Stadt Iserlohn will wegen der Amphibienwanderung zeitnah Schilder aufstellen und bittet um Rücksicht. Worauf es wo und warum zu achten gilt.

Da die Temperaturen aktuell ungewöhnlich hoch sind und es auch sehr regnerisch ist, kann bald mit dem Einsetzen der Amphibienwanderung gerechnet werden. Darauf weist die Abteilung Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Iserlohn in einer Mitteilung hin.

Normalerweise machen sich Amphibien bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Niederschlägen und Temperatu­ren auch nachts von über 5 Grad in Richtung ihrer Laich­gewässer auf den Weg. Um für den Start der Amphibienwanderung gerüstet zu sein, werden zeitnah die Warnschilder in den von der Wanderung betroffenen Bereichen angebracht. Denn auch bei weiteren Frostnächten oder Trockenheit muss schon mit vereinzelten Tieren auf den Straßen gerechnet werden.

Häufig betroffene Bereiche Dullrodt/Abbabach; Bereich Griesenbraucker Straße (bis Kreuzung Landhauser Straße); Bereich Seilersee bzw. Seeuferstraße und Seilerwaldstraße; Grüner Talstraße (freie Strecke oberhalb Dannenhöfer bis Dahlsen); Hellweg (zwischen Autobahnbrücke und Möbelhaus); Helmke (gegenüber Kupferbergstraße); Am Westhang (zwischen Baarstraße und Abzweig Uhlenburg); Kuhloweg; Leckingser Straße (zwischen Iserlohner Heide und Leckingsen); Marienbrunner Weg (tiefliegender Kurvenbereich Nähe Eichengrund); Mühlenstraße (im Kurvenbereich Kaltes Stück); Refflingser Straße (zwischen Abzweig Nordhauser Straße und Fischteichen); Schirrnbergstraße (im Bereich der beidseitig liegenden Teiche und des langgestreckten Siepens); Stenglingser Weg.

Die heimischen Amphibienarten, zu denen unter anderem Frösche, Kröten, Molche und Salamander gehören, sind heutzutage fast alle vom Aussterben bedroht und gehören zu den nach Artenschutzverordnung geschützten Tierarten. Daher dürfen Laich, Kaulquappen oder erwachsene Tiere nicht gestört, dem Gewässer entnommen, verletzt oder getötet werden. In Iserlohn sind viele Laichgewässer von den Landlebensräumen durch Straßen getrennt, die dann von den Tieren überquert werden müssen. Dies geschieht meist ab Einbruch der Dunkelheit bis zur Morgendämmerung.

Vorsichtig und langsam fahren

Wer mit dem Auto unterwegs ist, wird gebeten, in den kommenden Wochen ver­stärkt Rücksicht auf wandernde Amphibien zu nehmen. Nach Möglichkeit sollten die betroffenen Straßenabschnitte gemieden bzw. besonders vorsichtig und langsam befahren werden. Erhöhte Aufmerksamkeit ist ebenfalls wegen möglicher Helferinnen und Helfer, die die Tiere aufnehmen und über die Straße tragen, erforderlich.

Sollten Anwohnerinnen und Anwohnern Amphibienwanderungen in anderen als den genannten Bereichen des Iserlohner Stadtgebiets auffallen, so können sie diese der Stadt Iserlohn gern telefonisch oder per E-Mail mitteilen. Ansprechpartnerin ist Patricia White bei der Abteilung Umwelt- und Klimaschutz (Telefon: 02371/217-2946, E-Mail: patricia.white@iserlohn.de).