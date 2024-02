Iserlohn. Die Folgen des Hackerangriffs auf die Südwestfalen IT sind noch spürbar. Die Iserlohner Stadtverwaltung erklärt die aktuellen Probleme.

Tag 119 seit dem Hackerangriff auf die Südwestfalen IT (SIT), der viele Prozesse in der Iserlohner Stadtverwaltung zum Teil temporär und zum Teil noch immer offline nahm. Seitdem hat sich die Lage Schritt für Schritt beruhigt. Große Fortschritte gibt es immer weniger, für viele tägliche Arbeiten gibt es Alternativen oder sie gehen wieder ihren üblichen Gang. Alle Verfahren, die bei der SIT angesiedelt sind, sind mittlerweile zumindest wieder im Basisbetrieb, Zusatzprodukte stehen noch nicht bereit, was laut Florian Lechtonen (Bereichsleiter IT) im Digitalausschuss rund 80 Verfahren sind, die noch fehlen.