Attribute für Unfähigkeit des Donald Trump

Bürgernähe war immer das Markenzeichen der Iserlohner Sozialdemokratin und heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Freitag. Doch das ist in diesen Tagen natürlich auch für Profi-Politiker nicht ganz so einfach. Dennoch ist ein Gedankenaustausch mit Dagmar Freitag auch abseits der grundsätzlichen Krankheits-Problematik spannend, weil sie zum Beispiel im Bereich des internationalen Sports und der derzeit nicht allzu harmonischen transatlantischen Beziehungen im aktuellen Diskussons-Stoff steht.

Frau Freitag, Hand aufs Herz. Politisch haben Sie ja schon manchen Sturm durchaus souverän und mit der Kraft der Erfahrung abgewettert, aber ist Corona am Ende ein Thema, das Ihnen tatsächlich auch an die eigenen Angst-Nieren geht?

Angst wäre der falsche Ausdruck. Aber ich sehe natürlich die unglaubliche Herausforderung, der sich all diejenigen gegenübersehen, die jetzt Entscheidungen treffen und damit auch die Verantwortung übernehmen müssen. Wer sich das nicht zutraut, sollte nicht in die Politik gehen. Aber ich räume gerne ein, dass ich den Fragen und Selbstzweifeln nicht aus dem Weg gehen kann, die mich in dieser Situation durchaus bewegen. Wenn Sie mich zu Jahresbeginn nach einem Ausblick auf 2020 gefragt hätten, hätte ich nicht vermutet, dass ich in einem in der Bundesrepublik nie dagewesenen Verfahren einen finanziellen Rettungsschirm für unser Land mitbeschließen und verantworten müsste, für den es keine Blaupause gab.

Alle Welt redet in diesen Tag davon, dass die Welt nach Corona nicht so sein wird wie vorher. Hört sich oft gelehrt und fast schon philosophisch an. Aber was könnte konkret gemeint sein?

Ich bin sicher, dass durchaus lieb gewonnene Gewissheiten, die wir bislang für selbstverständlich gehalten haben, in Zukunft mit Fragezeichen versehen sein werden. Ein Virus mit seinen unberechenbaren Auswirkungen hat unser Leben gravierend verändert. Wer hätte beim fröhlichen Jahreswechsel ernsthaft damit gerechnet, dass der ersehnte Urlaub wenige Wochen später für viele im Desaster enden würde? Wer hätte sich vorstellen können, dass unsere Überflussgesellschaft, die in der Regel nur gut sortierte Supermarktregale kennt, plötzlich wochenlang hinter Toilettenpapier herjagt? Dass Schulen und Kitas landesweit geschlossen würden? Und wer hätte mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung des neuen Jahres auch nur ansatzweise vermutet, dass wir im April mehr als 700.000 Betriebe verzeichnen müssen, die Kurzarbeit angemeldet haben? Wir haben gelernt, dass all das und vieles mehr auch in vermeintlich guten und stabilen Zeiten eben doch nicht selbstverständlich ist. Und wir haben gelernt, welche Bedeutung Menschen für unsere Gesellschaft haben, die in Krankenhäusern, in der Pflege oder in Supermärkten arbeiten, oftmals aber nicht ausreichend bezahlt werden und nicht die verdiente Anerkennung erfahren.

Sie sind seit vielen Jahren bereits in der internationalen Politik unterwegs. Erleben wir nach Ihrer Einschätzung in Europa oder auch im Rest der Welt eher ein tatsächliches Zusammenwachsen oder wird sich nach Abflauen der Krise der Egoismus wieder die Bahn brechen?

Es gibt Anzeichen für beide Annahmen. Unser belastbares Gesundheitssystem lässt zu, dass wir schwerstkranke Covid 19-Patienten aus unseren europäischen Nachbarländern aufnehmen und damit deren Leben retten können. Aus meiner Sicht wäre jedoch grundsätzlich eine engere Abstimmung nationaler Maßnahmen (z. B. Grenzschließungen) in der Europäischen Union wünschenswert gewesen. Gleichzeitig müssen wir uns fragen, wie wir europäische Staaten wie zum Beispiel Italien, Spanien oder Griechenland unterstützen können, die nicht über die wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten wie Deutschland verfügen. Denn nur gemeinsam werden wir einen Weg aus der wirtschaftlichen Talfahrt finden. Erwähnenswert ist auch, wie autokratische Staaten wie China, Russland und die Türkei in Zeiten der Pandemie handeln: Sie haben gezeigt, dass sie nur unzureichend in der Lage oder bereit sind, über die Auswirkungen von Corona zu informieren und ihre Bevölkerung zu schützen. Aber wir müssen eben auch zur Kenntnis nehmen, dass der amerikanische Präsident zur Ablenkung vom eigenen katastrophalen Versagen in dieser Krise die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO einstellt. Gerade in solchen Zeiten benötigen wir aber insbesondere den Zusammenhalt in den internationalen Organisationen der Vereinten Nationen - die Weltmacht USA demonstriert auf fahrlässige und geradezu armselige Art und Weise das genaue Gegenteil.

Sie sind stellvertretende Vorsitzende der Parlamentariergruppe USA und arbeiten an den transatlantischen Beziehungen. Das heißt aber auch, dass Sie sich mit der Trump’schen Politik auseinandersetzen müssen. In der WELT habe ich ein Interview mit dem Bestseller-Autor Dave Eggers gelesen. Er sagt u. a.: „Vielleicht wird ja auch die US-Wählerschaft zu Sinnen kommen und einsehen, dass wir, weil sie einen Schwachsinnigen gewählt hat, nicht nur die Integrität unserer Demokratie riskiert haben – sondern auch unser Leben.“ Hat der Mann Recht?

Für diesen Präsidenten fallen mir noch weitaus mehr Attribute ein, die seine Unfähigkeit charakterisieren. Er zerstört in seiner unerträglichen Macht- und Selbstverliebtheit systematisch demokratische Werte und Gepflogenheiten, verbündet sich beliebig mit den Despoten dieser Welt, untergräbt internationale Vereinbarungen und stürzt die Gesellschaft seines Landes in eine Spaltung, wie wir sie dort seit dem Ende der Rassentrennung nicht mehr erlebt haben. Eine Spaltung, die nach meiner Einschätzung auch weit über die Amtszeit von Trump hinaus andauern wird.

Ihr zweites großes Thema ist der Sport. Von der „Tour de France“ über „Olympia“ bis zum Fußball – wird Corona dafür sorgen, dass die – Doping freie – Leistung wieder über den Kommerz gestellt wird?

Dieser Illusion erliege ich nicht. Aber die Corona-Krise macht deutlich, wie eng trotz der hohen Einnahmen die Budgets vieler Profivereine gestrickt und wie wenig Rücklagen vorhanden sind. Es wäre mehr als wünschenswert, wenn da zukünftig ein bisschen mehr Vor- und auch Weitsicht einkehren würde. Das Dopingproblem wird eher größer werden, da Dopingkontrollen aktuell nur sehr eingeschränkt stattfinden können. Und wir wissen um die Langzeitwirkung diverser verbotener Substanzen.

War Herr Bach in Sachen Olympia-Verschiebung zögerlich oder hat er dabei einen guten Job gemacht?

IOC-Präsident Bach ist aus meiner Sicht seiner Führungsrolle zu keinem Zeitpunkt gerecht geworden. Noch in der ersten Märzwoche hat er öffentlich jegliche Gedanken über eine mögliche Verschiebung weit von sich gewiesen. Erst als der Druck von Medien, Nationalen Olympischen Komitees und Sportlerinnen und Sportlern zu groß wurde, hat er sich dem längst Unausweichlichen gefügt. Wann eigentlich haben sich die IOC-Verantwortlichen mal Gedanken darüber gemacht, dass insbesondere paralympische Athleten aufgrund ihrer Behinderungen besonderen Schutzes bedürfen? Niemand hat Anfang März vor dem Hintergrund der Dimension der Krise ernsthaft noch glauben können, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele wie geplant durchführbar seien.

Haben die Bürger und letztlich auch die Kommentatoren der Medien überhaupt eine Vorstellung davon, was es heißt, Olympische Spiele zu verschieben?

Sicher nicht. Das wird aus meiner Sicht ein Kraftakt ohnegleichen, zumal nicht zuverlässig abschätzbar ist, wie lange das Virus den olympischen und paralympischen Sport in all seinen Facetten noch massiv beeinträchtigen wird. Bei aller Kritik am Agieren des Internationalen Olympischen Komitees und der japanischen Regierung sollte man denjenigen, die jetzt diese Verlegung organisieren und stemmen müssen, Respekt entgegenbringen. Das wird eine Herkulesaufgabe.

Finanzminister Scholz zeigt in diesen Tagen und Wochen hochgradig flexible Hilfsbereitschaft für Bürger und Wirtschaft. Beschert uns und den nächsten Generationen das nicht am Ende ähnliche Ewigkeitsschulden wie der Bergbau?

Die ruhige und überlegte Art und Weise, wie Olaf Scholz Probleme analysiert, Entscheidungen kommuniziert und begründet, wird in allen Kommentaren ausgesprochen positiv hervorgehoben. Und alle Entscheidungen werden von der Regierung und einer bislang auch breiten Mehrheit im Bundestag getragen. Im Moment ist entscheidend, den Menschen Sicherheit zu geben, dass wir sie in dieser Krise nicht alleine lassen. Es musste schnell und energisch gehandelt werden, das haben wir in Absprache mit den Bundesländern gemacht. Wir wissen, dass wir mit unseren Maßnahmen nicht jedes Problem lösen können. Und ziemlich sicher werden wir rückblickend feststellen müssen, auch nicht alles richtig gemacht zu haben. Aber es ist jetzt vor allem unsere Aufgabe sicherzustellen, dass diese Krise so wenige Verlierer wie möglich hinterlässt. Und das erreichen Sie nicht mit guten Worten allein.

Schulterbare Schulden hier, möglichst schneller Neustart da und auch noch zu verantwortende Ansteckungsgefahren – wie lange können und dürfen wir uns einen Shutdown tatsächlich leisten?

Viele Menschen fürchten um ihren Arbeitsplatz und damit um die eigene wirtschaftliche Existenz, Unternehmen aller Größenordnungen können nur mit teilweise hohen unmittelbaren Zahlungen aus den Hilfsprogrammen des Bundes und der Länder diese Wochen überstehen. Es ist völlig klar, dass das kein Dauerzustand sein kann. Deshalb ist es richtig, jetzt in ersten Schritten zu Lockerungen beim Shutdown zu kommen. Dass wir damit jetzt beginnen, hat auch mit der Disziplin zu tun, mit der der größte Teil der Bürgerinnen und Bürger die zweifellos einschneidenden Maßnahmen mitgetragen hat. Wenn wir diese Disziplin beibehalten, werden wir diesen Weg hoffentlich zügig weitergehen können.

Im Moment klatschen und geigen wir auf dem Balkon für Krankenschwestern, Ärzte, Sanitäter und Supermarkt-Kassiererinnen. Was muss die Politik tun, wenn in einigen Wochen nicht mehr geklatscht wird?

Die Zusage von Finanzminister Scholz, Bonuszahlungen bis 1500 Euro steuerfrei zu stellen, ist das eine. Worten müssen weitere Taten folgen, auch der Tarifpartner. Und zwar über die gerade genannten Berufsgruppen hinaus. Ich bin sicher, Sie waren genauso dankbar wie ich, dass unser Müll trotz Shutdown zuverlässig abgeholt wurde, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen. Unser Interesse muss sein, dass wir zu einer dauerhaft besseren Entlohnung in solchen Berufen kommen. Arbeitsminister Heil hat ja bereits eine klare Ansage gemacht, um Beschäftigte in schlecht bezahlten, aber, wie wir nun alle wissen, systemrelevanten Berufsgruppen besser zu stellen.

Die Regierungsparteien punkten ordentlich bei den Wählerinnen und Wählern damit, wie sie regieren und sich nicht selbst im Innern zerfleischen. Haben Sie die Hoffnung, das bleibt, wenn Corona in weiten Teilen abgezogen ist?

Zunächst hoffe ich, dass sich die Menschen in unserem Land in dieser für uns alle schwierigen und belastenden Phase mit Blick auf die Regierung gut aufgehoben fühlen. Und das scheint bei einer großen Mehrheit bei aller sicher berechtigten Kritik im Detail der Fall zu sein. Und dass gutes Regieren, gepaart mit einem anständigen Umgang untereinander, sich in der Regel auch in verbesserten Zustimmungswerten niederschlägt, ist hinreichend bekannt. Dass ich mir persönlich bei der anerkannt guten Arbeit auch der sozialdemokratischen Minister - ich nenne nur Olaf Scholz, Hubertus Heil oder Franziska Giffey - auch noch einen weiteren Aufschwung für die SPD wünsche, wird jetzt nicht überraschen. Was mir aber mindestens so wichtig ist: Unsere parlamentarische Demokratie hat in diesen Tagen gezeigt, dass sie trotz erstarkter rechtsextremistischer Kräfte in Gesellschaft und den Parlamenten eben doch belastbarer, stärker und vertrauenserweckender ist als diese Verächter demokratischer Werte und Strukturen.

Wir sind jetzt über vier Wochen im Ausnahmezustand. Wann – glauben Sie – werden wir wieder von einem „normalen“ Leben für uns sprechen können?

Viele Menschen ertragen nur noch mit Mühe den Alltag mit mehreren Personen in mittlerweile gefühlt zu kleinen Wohnungen, wieder andere leiden extrem unter der Besuchssperre in Pflegeheimen oder Krankenhäusern, um nur wenige Beispiele zu nennen. Daher ist die Sehnsucht nach einem möglichst schnellen Ende dieses Ausnahmezustands mehr als verständlich. Ganz entscheidend für eine Rückkehr zu einem Leben, das als weitgehend normal empfunden wird, wird aus meiner Sicht das Vorhandensein eines Impfstoffs und von Medikamenten gegen das Virus sein. Das wird noch dauern, und deshalb werden wir nicht nur das Frühjahr des Jahres 2020 völlig anders als erwartet verbringen, sondern sicherlich auch noch den Sommer.