Auch auf dem Bildschirm ist die Winteruni noch Kult

Iserlohn. Das Angebot von VHS, Landeskirche und Campus Symposium funktioniert auch digital.

Die Winteruni ist Kult. Eine echte Fan-Veranstaltung, wie VHS-Leiter Rainer Danne sagt. Heiß geliebt und ohne jeden Werbeaufwand Jahr für Jahr innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Genau so sieht das auch Eva Albrecht, die seit zehn Jahren als Stammgast im Publikum sitzt. „Man muss schnell sein bei den Anmeldungen“, sagt die 71-Jährige. Morgens müsse man früh im Audimax sein, um einen guten Platz zu ergattern. Und mittags gehe es in die Mensa: „Noch mal jung sein“, sagt sie. Für Senioren, die sich für das Zeitgeschehen interessieren und auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, gibt es nichts Besseres – absoluter Kult eben.

Aber funktioniert das auch digital und auf Distanz? Eine Absage der ganzen Veranstaltung, so Rainer Danne, sei nur sehr kurz in Erwägung gezogen worden, als feststand, dass es die Winteruni in der üblichen Präsenz-Form in diesem Jahr nicht geben würde. Zusammen mit Kerstin Gralher vom Institut für Kirche und Gesellschaft der evangelischen Landeskirche und Christoph Neumann vom Campus Symposium als feste Kooperationspartner der VHS sei er sich sehr schnell einig gewesen, dass man als Überbrückung ins kommende Jahr den digitalen Weg gehen würde. Und sein bisheriger Eindruck sei, dass diese Entscheidung genau richtig gewesen ist. Gerade durch die Beschränkungen der Pandemie werde auch die digitale Winteruni mit mehr als 50 Teilnehmern – sonst kommen knapp 200 zum Campus am Seilersee – sehr gut angenommen: „Die Leute haben Lust“.

„Wir lechzen geradezu danach, dass überhaupt irgendetwas passiert“, kann Eva Albrecht diesen Eindruck nur unterstreichen. Für sie als überaus aktive Theatergängerin und Nutzerin der VHS-Angebote bricht derzeit eine Menge weg. Und so gehe es vielen älteren Menschen, die sonst in kultureller Hinsicht wenig auslassen. „Wir sind wirklich dankbar, dass überhaupt noch etwas stattfindet und dass Rainer Danne und das ganze Team das möglich machen.“

Auch wenn die Unterschiede zur echten Winteruni natürlich riesengroß seien. Die Veranstaltung lebe ja davon, dass man namhaften und bekannten Leuten persönlich gegenübersitze, und eben auch von der Gemeinschaft. Sie selbst sei erst vor 14 Jahren nach Iserlohn gezogen und sei vor zehn Jahren ganz bewusst zur Winteruni gegangen, um gleichgesinnte und interessierte Menschen ihres Alters kennen zu lernen. Es sei immer sehr schön, in den Pausen zusammen Kaffee zu trinken und sich auszutauschen, auch mal Dampf abzulassen über das Gehörte, oder Begeisterung zu teilen. Das gehe jetzt natürlich alles nicht. Das müsse man nun alles mit sich selbst ausmachen.

Gegenseitig helfen und Mut zusprechen

Die bekannten Gesichter sehe man nun dennoch. „Man kennt sich ja, und wir helfen uns auch unterein­ander“, spricht Eva Abrecht auch die technischen Hemmschwellen an, die es durchaus gebe. Sie als ehemalige Leiterin der EDV eines großen Verlages tut sich nicht schwer im Umgang mit Computern. „Viele in meinem Alter trauen sich aber einfach nicht“, sagt sie. Dabei sei es gerade für ältere Menschen wichtig, sich darauf einzulassen. Schließlich wisse niemand, was an Pandemien noch auf die Menschheit zukomme, und es sei doch wunderbar, wenn man selbst mal krank ist und sich das Kaffeekränzchen einfach ans Bett holen kann. „Man muss mutig sein und sich trauen.“

Diejenigen, die sich getraut haben, haben – auch wenn die ganz großen Namen in diesem Jahr fehlen – bisher viel Inhalt bekommen. Am Eröffnungstag ging es um Amerika – nach Trump natürlich ein Thema von immensem Interesse. Mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Alexander Graf Lambsdorff und dem Direktor des Amerikahauses NRW, Dr. Benjamin Becker, waren dazu profilierte Experten mit an Bord, nach deren Beiträgen sich auch digital eine sehr rege Diskussion entfacht hat. Und gestern ging es unter anderem um die Zukunft der Kultur nach Corona, wobei mit Gernot Wojnarowicz, Orchesterdirektor und Dramaturg am Staatstheater Darmstadt, ebenfalls ein fachkundiger Referent zur Verfügung stand.

Das Ganze findet nun zwar nur auf dem Bildschirm statt, ist dort aber angereichert mit neuen, digitalen Möglichkeiten. So gibt es einen eigenen Youtube-Kanal, auf dem punktgenau passende Videos und Dokumentationen freigeschaltet werden, oder auch zuvor geführte Interviews, die eingespielt werden können. Dazu gibt es immer auch die Möglichkeit der Teilnehmer, sich sehr ruhig einzubringen und vom eigenen Wohnzimmer aus mit zu diskutieren. Inhaltlich hat die Winter-Uni damit durchaus an Möglichkeiten und auch an Dichte gewonnen, was auch Eva Albrecht zu schätzen weiß. Der Amerika-Tag sei richtiggehend anstrengend gewesen und am Ende auch abendfüllend geworden.

Ein Format, das man auch ohne Corona mal spielen kann

So fällt auch das Zwischenfazit von Rainer Danne durchaus positiv aus. „Natürlich lebt die Veranstaltung vom persönlichen Erleben“, weiß auch er. Der digitale Weg auf Distanz könne daher immer nur die zweitbeste Lösung sein. Bei der Winteruni sei es aber so, dass sich die Teilnehmer größtenteils kennen und sich nun auf dem Bildschirm wiedertreffen. „Das hat was“, sagt Danne. „Das ist deutlich mehr als ein müder Ersatz.“ Ein Format, das man durchaus auch ohne Corona mal spielen könne.