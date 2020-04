Auch ohne Besucher genug Arbeit im Iserlohner Stadtmuseum

Das Stadtmuseum ist verwaist, Besucher dürfen derzeit nicht hinein. Zeit also, dass die Mitarbeiter zu Hause bleiben können? Nicht ganz, ist von Dr. Sandra Hertel, Leiterin der städtischen Museen, zu erfahren. Natürlich würden beantragte Urlaube dieser Tage genommen, Überstunden würden abgefeiert, und auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, werde genutzt.

Doch die aktuelle Situation bringt für sie einen entscheidenden Vorteil: „Ich kann mich mit der Sammlung beschäftigen.“ Denn das sei – obwohl Museen öffentlich eher durch Ausstellungen, Kinderaktionen und andere Veranstaltungen wahrgenommen würden – die „eigentliche“ Arbeit. Am Fritz-Kühn-Platz, in Barendorf, Letmathe und im Depot lagern insgesamt 20.000 Objekte, die es kennenzulernen gilt.

Datenbank wird seit zwei Jahren „gefüttert“

Seit zwei Jahren läuft die Digitalisierung der Karteikarten und Inventarbücher, Sandra Hertels Vorgänger Gerd Schäfer hatte dies bereits begonnen. Durch eine Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe sei die Retrokonversion, also die Übertragung der alten Daten in das digitale Archiv, bereits einen großen Schritt vorangekommen. „Die Datenbank bietet die Möglichkeit, viel mehr Informationen hineinzustellen“, erklärt Dr. Sandra Hertel. Insbesondere die Inventarbücher müssten durchgeblättert und genau unter die Lupe genommen werden, weil teils für ganze Sammlungen nur eine einzige Inventarnummer vergeben worden sei. Vieles sei in Ordnern gelagert, sehr dezentral.

Fotos aus den 80ern in sehr guter Qualität

Was der Leiterin der städtischen Museen aufgefallen ist: „Fotos aus den 1980er Jahren haben eine erstaunlich gute Qualität – teils besser, als aus späteren Jahren.“ Und: „Anhand der Sachen, die bei uns abgegeben werden, kann man sehr schön erkennen, was den Iserlohnern wichtig ist. Es kommen immer mehr neuere Objekte.“

Von allen Objekten wird jetzt immer eins pro Woche digital, also auf der Internetseite und bei Facebook vorgestellt, um zumindest virtuell den Kontakt zu den Besuchern zu halten.

Eines der nächsten Themen, das Dr. Sandra Hertel und ihr Team beschäftigen wird, ist die Geschichte Barendorfs. „Wir haben so viele tolle Fotos von der Herrichtung und der Renovierung in den 80er und 90er Jahren, dazu wollen wir die Informationen jetzt bündeln“, kündigt sie an.

Einstampfen kann sie dagegen die bereits gedruckten Plakate und Einladungen für die Ausstellung „Kaja Renkas. Neon Circus“, die vom 2. bis zum 24. Mai in Haus A in Barendorf zu sehen sein sollte. Die Plakate für das neue „Gartenfest“, das am 2. Mai, ebenfalls in der historischen Fabrikanlage, seine Premiere feiern sollte, wurden nicht mit einer Jahreszahl versehen, so dass sie im kommenden Jahr noch einmal genutzt werden können. Trotzdem bedauert Sandra Hertel, dass die Premiere ins Wasser fallen muss. Auch wenn sie natürlich keinen in Gefahr bringen möchte und die Beschränkungen wegen der Corona-Krise versteht.