Auch während Corona-Krise: Kein Osterfest ohne bunte Eier

Gelb, grün, orange, rot, lila und blau sind die Eier, die aus der Eierfärbemaschine in der Scheune des Hofs Emde rollen und sich in Kartons gestapelt auf den Weg in die Haushalte rund um Iserlohn machen. Denn auch wenn das Osterfest in Zeiten von Corona anders als sonst gefeiert werden muss, kein Urlaub und keine Familienfeiern anstehen, in vielen Familien darf das bunte Frühstücksei oder auch die Ostereiersuche nicht fehlen.

„Der Verkauf läuft gut, der Absatz ist ähnlich zu dem Ostergeschäft der vergangenen Jahre“, berichtet Christoph Emde. Die Vermarktung habe sich allerdings sehr gewandelt: Normalerweise würden viele Vereine oder Firmen Eier färben lassen, um sie anschließend zu verschenken. „Das ist komplett weggebrochen“, sagt Emde.

3000 Eier werden pro Stunde gefärbt

Und dennoch läuft die Färbemaschine auf Hochtouren: 3000 Eier werden dort pro Stunde bunt marmoriert. Mit einem Handsauger werden sie auf die Maschine gesaugt und in einem Kochbad bei 92 Grad sieben bis acht Minuten gekocht. Heiß laufen sie dann über Farbrollen, wodurch die typische Marmorierung der Emde-Eier entsteht. „Die Eier können auch gespritzt werden, das kostet allerdings das Doppelte“, erklärt Christoph Emde, wieso auf seinem Hof die Eier mit Rollen gefärbt werden.

80 Prozent der Eier, die auf Hof Emde gefärbt werden, fallen unter das sogenannte Lohnfärben, das heißt lokale Bauern lassen die Eier von ihrem Hof von der Maschine kolorieren. Und da bunte Eier mittlerweile nicht mehr nur zu Ostern gerne im Eierbecher landen, läuft die Maschine das ganze Jahr über, wie Christoph Emde berichtet: „Von April bis Januar ist die Nachfrage fast größer als zu Ostern.“ Vor allem ältere Leute kämen häufig auf seinen Hof, um die gekochten Eier zu kaufen. „Die werfen für ein oder zwei Eier den Herd nicht an und hier bekommen sie das Ei genau so, wie sie es gerne hätten, mit einem leicht cremigen Eigelb.“

Die bunten Eier, die gekocht und gefärbt dann auch ohne Kühlung vier bis sechs Wochen haltbar sind, werden unter anderem auch im Hofladen von Bauer Emde verkauft. Und dort sei die Nachfrage nach regionalen Produkten seit Beginn der Corona-Krise stark gestiegen. Viele suchen die Nähe zum Landwirt und setzen auf Qualität, so der Eindruck von Emde: „Hier bekommen sie auch vieles, was es im Laden oftmals nicht gibt, etwa Milchprodukte, Mehl und Hefe.“ Vor dem eigentlichen Hofladen ist außerdem ein Gemüsestand aufgebaut worden.

Mitarbeiter freuen sich auf freie Tage

Trotzdem schlaucht die Situation auch die Mitarbeiter auf Hof Emde: „Alle sind fit, aber freuen sich auch darauf, nach dem Verkauf an Ostersamstag auch einfach mal zwei Tage die Füße hochlegen zu können.“

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten dann aber auch noch einen positiven Nebeneffekt für Hof Emde: Die Wand der Getreidehalle, die von der Schirrnbergstraße aus gut zu sehen ist, konnte endlich von einem Künstler aus Menden verschönert werden. Dort grüßen jetzt Gänse, ein Osterhase und bunte Eier die Autofahrer. „Eigentlich war das erst für Mai geplant, aber der Künstler arbeitet eigentlich als Lehrer und hat somit momentan viel Zeit für seine Projekte“, berichtet Christoph Emde. Zwei Tage lange wurde also die Wand bemalt, bald soll auch noch ein Schriftzug folgen, der auf Hof Emde hinweist – dafür ist allerdings eine gesonderte Baugenehmigung nötig.