Iserlohn. Früher war er Fechtlehrer, heute sitzt er im Rollstuhl: Der an Parkinson erkrankte Tadeusz Karuga träumt davon, seine Bilder auszustellen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf der Leinwand zeigt er, wie er als Kranker die Welt sieht

Seit 16 Jahren leidet Tadeusz Karuga an Parkinson. Der 81-Jährige kann sich ohne Rollstuhl kaum noch fortbewegen, auch das Sprechen fällt ihm schwer. Davon will er sich aber nicht abhalten lassen, seinen Traum zu verwirklichen: eine Auswahl seiner Bilder auszustellen unter dem Titel „Die Welt, gesehen mit den Augen eines kranken Menschen“. Als Beispiel zeigt er das Bild einer Amaryllis, die oben frische Triebe austreibt, während sie unten bereits verdorrt. „Sehen Sie, das ist mein Leben“, erklärt er und zieht vertikal über die Leinwand mit dem Finger eine Linie, die seine Biografie widerspiegelt.

Maler in der Familie förderte den jungen Karuga

Tadeusz Karuga stammt aus Beuthen, einer Stadt in Schlesien, die heute etwa doppelt so groß ist wie Iserlohn und auf Polnisch Bytom heißt. In der Familie seiner Mutter seien alle künstlerisch aktiv gewesen, berichtet er, fast jeder habe ein Instrument gespielt oder gesungen. „Aber mein Onkel Albert hat nur gemalt. Als ich in der fünften Klasse war, sagte er: ,Tadeusz, du musst auch etwas tun.‘“ Sein Onkel animierte ihn zu Bleistiftskizzen und förderte die Begabung seines Enkels mit Lob, Kritik und Geschenken. So bekam er ein Jahr später einen Kasten mit Wasserfarben. Im Laufe seiner Schulzeit übte er weiter, befasste sich mit Anatomie und Perspektive.

Oben frische Triebe, untern verdorrte Blätter: Diese Amaryllis versinnbildliche sein Leben, erklärt Dr. Tadeusz Karuga. Foto: Alexander Barth / IKZ

Er machte Abitur und arbeitete später als Lehrer, studierte aber parallel, ermutigt durch seinen Onkel, zwei Jahre Kunst an einer Hochschule in der schlesischen Hauptstadt Kattowitz (Katowice). „In dieser Zeit sind viele Bilder entstanden“, erzählt er. Als er 1986 mit seiner Frau in den Westen auswanderte, blieben diese zurück. Zum Besuch der Silberhochzeit seiner Schwiegereltern bekam Tadeusz Karuga für sich und seine Frau eine Ausreisegenehmigung. Die beiden reisten mit leichtem Gepäck, um nicht aufzufallen, und kehrten nicht zurück.

Zuvor hatte der Schlesier in Polen im Fernstudium nicht nur Geschichte, sondern auch Sport studiert und in diesem Fach promoviert – für seine Doktorarbeit hat er sich mit der Entwicklung des Sports in Oberschlesien befasst. „Ich wollte immer besser sein als andere“, sagt er rückblickend. Der Akademiker war leidenschaftlicher Sportler, am liebsten mit dem Florett. In Deutschland arbeitete er unter anderem als Fechtmeister in verschiedenen Ruhrgebietsstädten, zuletzt als Kursleiter für physiotherapeutische Angebote beim Dortmunder Turnverein.

Die Malerei habe er vor einiger Zeit nach einem halben Jahrhundert Pause wieder aufgegriffen, erklärt der 81-Jährige. Fürs Malen sei neben seiner Berufstätigkeit keine Zeit geblieben, erst rund 50 Jahre später, während eines Aufenthalts in einer Dortmunder Fachklinik, habe er die Kunst wieder entdeckt. „Die Leiterin hat mich davon überzeugt, und das war gut. Wenn ich male, bin ich entspannt.“ Zwischen 1992 und 2001 lebten die Karugas in Fröndenberg, seitdem wieder in Iserlohn, wo der Sohn lebt.

Das Gespräch, zumal in der Fremdsprache Deutsch, bedeutet für ihn einen Kraftakt, der ihn an seine Grenzen bringt. Das muss den heutigen Tadeusz Karuga, für den intellektuelle Konversation eine Selbstverständlichkeit war, frustrieren. Aber er ist viel zu höflich, um sich viel davon anmerken zu lassen.

Vorstellungen von Gott und der Gedanke an den Tod

Seitdem er wieder malt, hat er viele Leinwände gefüllt. Manche hängen heute in der betreuten Mietwohnung an der Gartenstraße, in der er mit seiner Frau lebt, weitere 70 lagern sorgsam verpackt auf einem Regal im Kellerverschlag. Eine Landschaftsszene im Flur drückt mit leuchtenden Farben, die raffiniert ineinander übergehen, Idyll und Lebensfreude aus, die Details zeugen von großer Fingerfertigkeit – ein früheres Werk. Gemälde aus jüngerer Zeit lassen erahnen, wie viel Mühe es Tadeusz Karuga kostet, den Pinsel zu halten; die Farben sind oft dunkler. „Angst, der Gedanke an den Tod, Vorstellungen von Gott“, nennt er Themen, die ihn beschäftigen.

„Ich bin sehr katholisch“, bemerkt er und beschreibt Bilder von Frauen, die sich in Teufel verwandeln oder die mit Flügeln davon schweben. Letztere soll das Hochgefühl der Genesung nach langer Krankheit zum Ausdruck bringen. Der Schlesier lässt seine Fantasie spielen, manche Bilder zeigen den Weltraum und ferne Planeten.

In dem großen und hellen Gemeinschaftsraum an der Gartenstraße darf er malen und Bilder aufstellen, dafür ist er sehr dankbar, wie er betont. Allerdings bekommen sie so nur die anderen Hausbewohner zu Gesicht, bedauert der 81-Jährige. „Es ist schwer für einen kranken Menschen, eine richtige Ausstellung zu machen. Ich hoffe, dass sich jemand meldet, der mir helfen kann.“