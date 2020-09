Auf der Überholspur an die Spitze

Iserlohn. Der Iserlohner Metzger Heinz Knipp wird mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt.

Heinz Knipp hat wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Nicht weil er – wie unser Bild aus frühen Kindertagen zeigt – im Grunde schon in Metzger-Montur zur Welt gekommen ist und zudem auch gerne auf der Motorhaube von Papas Wagen Platz nahm. Richtig beschleunigt hat er als junger Mann, nachdem sein Vater 1965 viel zu früh gestorben war und ein neuer Meister für den Fleischerbetrieb her musste. Schon ein Jahr später ging er in Lüdenscheid in die Lehre, zeitgleich begann auch im elterlichen Betrieb in Iserlohn ein neuer Azubi. Nach weiteren zwei Jahren kehrte der junge Knipp nach Iserlohn zurück, arbeitete ein Jahr als Geselle mit und setzte im Folgejahr noch einen drauf, so dass er mit gerade mal 19 Jahren als jüngster Meister der Bundesrepublik den elterlichen Betrieb übernahm und jenem Gesellen, der im Jahr 1966 zeitgleich mit ihm die Lehre begann, die Gesellenprüfung abnahm. Das nennt man wohl Überholspur.

Heinz Knipp als kleiner Junge. Schon damals wurde er mit einer kompletten Metzger-Montur ausgestattet. Foto: Privat

Die Geschichte ist 50 Jahre her, Heinz Knipp hat sie aber auch jetzt bei der Verleihung seines Goldenen Meisterbriefes gerne und mit einem Schmunzeln erzählt. Auch der südwestfälische Handwerkskammer-Präsident, Jochen Renfordt, Dirk H. Jedan, Geschäftsführer des Berufsbildungszentrums der Kreishandwerkerschaft, und Kreishandwerksmeister Christian Will staunten bei der coronabedingt sehr kleinen Feierstunde in der Metzgerei nicht schlecht angesichts des Tempos, mit dem Heinz Knipp an die Spitze seines Handwerks stürmte. Denn mit dem Erhalt seines Gesellenbriefes im Jahr 1968 wurde er auch in der heimischen Fleischer-Innung aktiv, wurde 1985 stellvertretender Obermeister und war schließlich 15 Jahre lang bis 2005 Obermeister der Fleischer-Innung. Noch heute ist er im Vorstand der Kreishandwerkerschaft aktiv. Und dass mit seinem Sohn Lars Knipp das 1909 von seinem Großvater gegründete Unternehmen in vierter Generation fortgeführt wird, freut ihn besonders.

Kunden wachen nach den Skandalen auf

Auch auf mehr als 25 Azubis in 50 Jahren als Meister blickt er mit Stolz zurück. Zuletzt habe sein Handwerk aber unter Nachwuchsproblemen gelitten, sagte er bei der Übergabe des Goldenen Meisterbriefes. Obwohl es dazu kaum einen Grund gebe, wie auch Dirk H. Jedan erklärte. Nach den Fleischskandalen der Vergangenheit wachten immer mehr Kunden auf und würden lieber der Qualität des Handwerks vor Ort vertrauen als der industriellen Lebensmittelproduktion. Das Fleischerhandwerk befinde sich im Aufwind und habe gute Zukunftsaussichten.