Aus Rheinener Hof Mikus wird „Mikus Stables“

Die ersten Veränderungen sind schon von Weitem sichtbar: Eine riesige Halle ist da auf dem Hof der Familie Mikus in Rheinen entstanden. Wer eine Runde über das Gelände dreht, wird einen Teil der bisher dort gehaltenen Kühe vermissen, denn sie sind weg. Dafür haben jetzt andere Vierbeiner ihr Zuhause am Osterfeldweg gefunden: Quarter Horses, klassische Westernpferde, die beim Reining (siehe Infos unten) zum Einsatz kommen.

Und genau diese Reitdisziplin wird künftig das Leben und Arbeiten auf Hof Mikus bestimmen. Während Helmut Mikus sich von seinen 150 Kühen trennt und in Rente geht, übernehmen sein Sohn Sören und dessen Ehefrau Laura das Ruder, um einen Reining-Trainingsbetrieb zu etablieren. Und das alles schon irgendwie überraschend, wie Sören Mikus verrät: „Bis vor zwei Jahren war es in Stein gemeißelt, dass ich den Hof nicht übernehme.“ Der Betrieb, den seine Eltern zunächst in Sümmern und schließlich ab 1987 in Rheinen aufgebaut hatten, wäre mit Ruhestandsbeginn seines Vaters aufgelöst worden. Die Bedingungen – unter anderem immer niedrigere Preise für Milch und Tiere – stimmen einfach nicht mehr. Das sieht auch der 61-jährige Senior so, der schon fest damit gerechnet hatte, dass die Unternehmens-Geschichte mit ihm als der dritten Generation beendet sei.

Durch die Ehefrau infiziert worden

Doch dann lernte der heute 31-jährige Sören Mikus seine Laura kennen – und mit ihr das Reining. „Bis dahin hatte ich mit Pferden nie was am Hut. Doch als sie mich zu einem Turnier mitgenommen hat, war ich sofort infiziert“, blickt der Agrarservice-Meister, der zurzeit bei der Landwirtschaftskammer arbeitet, etwa zwei Jahre zurück. Ihm gefällt das liebe und entspannte Wesen der Quarter Horses, die schon optisch gemütlicher daherkommen als die athletischen Artgenossen, die für die klassische Dressur gezüchtet werden. „Das sind tolle Tiere“, schwärmt er. Laura Mikus ist das Reiten dagegen sozusagen in die Wiege gelegt worden, wie sie sagt: „Alle in meiner Familie reiten.“ Schnell war nach besagtem Turnierbesuch auch ihr Mann Pferdebesitzer. Die ersten drei Boxen für die eigenen Tiere entstanden. Und dann wuchs die Idee, auf dem Hof, der jahrzehntelang von den Kühen geprägt war, „Mikus Stables“ zu etablieren.

Die neue Reithalle ist nicht nur für das Reining-Training konzipiert, dort können auch Turniere ausgetragen werden. Mal abgesehen von der traumhaften Aussicht. Foto: Michael May

Will heißen: Im Juli 2022 bezieht Verena Klein, eine der besten Reining-Reiterinnen Deutschlands, mit ihrem Trainingsbetrieb die nagelneue Anlage. Die ist noch nicht ganz fertig, aber wächst stetig. Die große, helle und luftige Reithalle mit ganz speziellem Boden – unten Lehm, obendrüber Sand – steht bereits. Wer sie sieht, staunt über die Aussicht und das ganze Drumherum. Auch einige der später 42 Pferdeboxen sind schon fertig. Acht Quarter Horses sind bereits eingezogen. Führanlage, Gruppen- und Einzelpaddocks sowie die Weiden sollen bis zum „richtigen“ Start auch nutzbar sein. Internationale Kunden, die ihre Tiere dann für etwa ein Jahr bei „Mikus Stables“ in Vollpension geben, werden künftig erwartet. Ein renommierter Trainer aus den USA habe sich ebenfalls schon angekündigt, verrät das Ehepaar.

Und auch die Familie Mikus selbst wächst: Die 32-jährige Laura Mikus, die ursprünglich aus Schwerte stammt, erwartet im Fe­bruar ihr erstes Kind. Das wird nicht nur mit Pferden aufwachsen, sondern auch fast unter einem Dach mit den Großeltern Doris und Helmut. Er freut sich über die Wendungen: „Es geht weiter, das ist die Hauptsache.“ Und lobt Sohn und Schwiegertochter: „Die Beiden haben alles im Griff, sie machen das toll.“

Der Abschied fällt trotz allem schwer

Bei Helmut Mikus schwingt Wehmut mit, wenn bald auch die letzte Kuh abgeholt wird. Foto: Michael May

Auch wenn er es als Milchbauer während der vergangenen Jahre nicht leicht hatte, so fällt es ihm schon schwer, sich von seinen Kühen zu trennen. „Wäre ja auch traurig, wenn es nach all den Jahren anders wäre“, sagt Sören Mikus. Einige der Tiere sind bereits an einen anderen Betrieb verkauft, die letzten von ihnen werden in den kommenden Tagen von einem Viehhändler abgeholt.

Wenn vom Hof Mikus die Rede ist, denken viele Iserlohner und Menschen aus der Region nicht nur an den landwirtschaftlichen Betrieb, sondern auch an die zahlreichen Veranstaltungen, die unter dem Dach der Dorfgemeinschaft dort zu erleben gewesen sind. Bauernolympiade, Osterfeuer und so weiter: Das alles wird künftig so nicht mehr möglich sein, denn zum einen werden für den Trainingsbetrieb mehr Flächen benötigt, zum anderen wäre durch das ganze Stroh, das die Pferde bekommen, die Gefahr eines Brandes viel zu groß.

Was ist Reining?

Diese Dressur im Western-Reitstil wird fast ausschließlich im Galopp geritten.

Die Elemente einer Prüfung stammen aus der amerikanischen Arbeitswelt zu Pferd, die jedoch in Anlehnung an die klassische Dressur in eine „sportliche Kunstform“ umgesetzt wurde.

Schnelle und langsame Galoppzirkel, fliegende Galoppwechsel, Drehungen auf der Hinterhand (Spins), rasante Stopps (Sliding Stops), Hinterhandwendungen (Rollbacks) und Rückwärts-Richten sind die verschiedenen Lektionen der Reining-Disziplin.

Die Anfänge der Westernreiterei in Deutschland liegen rund 40 Jahre zurück. Nach wie vor tonangebend sind jedoch die USA, das Ursprungsland des Westernreitens.

Seit der Anerkennung durch die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) im Jahr 2000 kümmerte sich ein eigener Disziplinbeirat des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) um die Belange der Reiner.

Reining wird ab 2022 keine Disziplin mehr unter dem Dach der FEI sein, was Auswirkungen auf den Spitzensport hat.