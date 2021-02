Ausfälle bei Müllabfuhr und Bus-Linien in Iserlohn

Iserlohn/Letmathe. Einschränkungen im Verkehr, jedoch nur wenige Unfälle hat das Winterwetter in Iserlohn nach sich gezogen.

Tief „Tristan“ hatte Iserlohn auch am Montag fest im Griff. In den Morgenstunden kam es zu Behinderungen auf den Strecken verschiedener Linien der Märkischen Verkehrsgesellschaft, einige Haltestellen beziehungsweise Stadtteile wurden nicht angefahren. Dies betraf beispielsweise den Hombruch, die Bereiche Buchenwäldchen, Griesenbrauck, Stenglingsen und Sonnenhöhe. Da sich die Wetterlage in Menden zwischenzeitlich noch schwieriger gestaltete, wurde der Verkehr unter anderem auf der Linie 22 komplett eingestellt.

Feuerwehr muss eigene Kollegen befreien

Polizeisprecher Marcel Dilling dagegen erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung gegen Mittag: „Für diese Witterungsverhältnisse war es ruhig.“ Verwundert sei eine Beamtin allerdings gewesen, als sie eine Autofahrerin bei Schneeregen darauf hingewiesen habe, dass ihre Seitenscheiben nicht freigekratzt sind und sie so doch die Fußgänger nicht sehen könne. Die Antwort der Autofahrerin: „Brauche ich nicht, es sind gar keine Fußgänger unterwegs.“ Im gesamten Märkischen Kreis habe es seit Sonntag, 18 Uhr, 24 wetterbedingte Einsätze gegeben, die wenigsten in Iserlohn. An der Mendener Straße war ein Sachschaden von 4500 Euro bei einem Unfall entstanden, ebenfalls mit Sachschaden endete ein Zusammenstoß eines Notarztwagens der Feuerwehr auf dem Marktplatz. An der Aloys-Rüberg-Straße hatte sich ein Fahrzeug der Feuerwehr festgefahren, das von Kollegen befreit werden musste. Wegen Stürzen war der Rettungsdienst mehrfach im Einsatz. Zwischen Montagmittag und -abend, so hieß es schließlich von Polizei und Feuerwehr, habe es lediglich kleinere Blechschäden-Unfälle wie am Theodor-Heuss-Ring gegeben,

„Die weiße Pracht erschwert besonders die Nutzung von Nebenstraßen und Steigungen, die für große Müllfahrzeuge nicht ausreichend geräumt und gestreut sind. Nebenstraßen und Hanglagen können mit den Müllwagen nur schwer angefahren werden. Das Entsorgungsunternehmen Lobbe bittet um Nachsicht, wenn die Abfuhr nicht überall wie gewohnt erfolgt. Die Müllwerker geben ihr Bestes, um möglichst alle Behälter zu leeren. Die Zuwegung zu den Müllgefäßen inklusive der Gehwege sollten geräumt sein“, hieß es am Vormittag in einer Pressemitteilung von Lobbe. Leerungen, die ausgefallen seien, würden nachgeholt. Den selben Tenor hat eine Mitteilung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung, der auch daran erinnert, dass die Wege zu den Behältern freigeräumt sein müssen.

Mitarbeiter der Handkolonnen des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer (SIH) waren ab 5.30 Uhr im Einsatz. Foto: Torsten Lehmann

Um 3 Uhr seien die ersten Mitarbeiter am Montag ausgerückt und um 5.30 Uhr die Handkolonnen, erklärte Marc Giebels, Sprecher des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer (SIH). 180 Personen und 14 Fahrzeuge plus Subunternehmen seien im Einsatz gewesen. „Alles, was Räder und Beine hat, ist auf den Straßen“, so Giebels. Allein über das Wochenende seien 200 Tonnen Streugut verteilt worden.