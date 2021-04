Ausgangssperre im MK gilt weiter – und wird sogar verschärft

Märkischer Kreis/Iserlohn. Ab Montag gilt im Märkischen Kreis eine neue Allgemeinverfügung. Die Ausgangssperre bleibt bestehen – einige Ausnahmen gelten aber nicht mehr.

Nach der juristischen Niederlage vor dem Verwaltungsgerichts Arnsberg, das die nächtliche Ausgangssperre im Märkischen Kreis in mehreren Verfahren in der bisherigen Form für nicht zulässig erachtet hatte, hat der Märkische Kreis – ungeachtet der angekündigten Rechtsmittel gegen die Beschlüsse – am Freitag eine neue Allgemeinverfügung bekanntgemacht, die ab Montag für die Bürgerinnen und Bürger in den 15 Städten und Gemeinden des Kreises in Kraft tritt. Sie beinhaltet – angelehnt an den Bundesgesetzentwurf zum neuen Infektionsschutzgesetz – Anpassungen in Bezug auf die Ausgangssperre und basiert auf der bereits am Donnerstag veröffentlichten Coronaschutzverordnung des Landes, die ab Montag und zunächst bis zum 26. April auch im Märkischen Kreis gilt.

Aufgrund des weiterhin hohen Infektionsgeschehens und dem nach den Osterferien wieder gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenzwert (214,5 – Stand gestern) seien aus Sicht des Krisenstabs weiterhin lokale Maßnahmen notwendig, berichtet die Pressestelle des Kreises. In enger Abstimmung mit dem NRW-Gesundheitsministerium werde der Kreis daher die Ausgangssperre zunächst beibehalten. Landrat Marco Voge habe einen eindringlichen Appell formuliert: „Es geht darum, die Kontakte – und hier ganz konkret auch private, gesellige Zusammenkünfte in den Abendstunden – zu reduzieren. Ausgangsbeschränkungen spricht man nicht leichtfertig aus“ Sie hätten zum Ziel, dass abends keine Besuche zwischen verschiedenen Haushalten stattfinden. „Wir haben Verständnis dafür, dass bei vielen Menschen, die sich vorbildlich an die Regeln halten, die Akzeptanz für schärfere Maßnahmen schwindet. Wir müssen aber weiter das Infektionsgeschehen im privaten Raum eindämmen. Dazu sind die Einschränkungen für eine gewisse Zeit nötig. Denn nur gemeinsam können wir die Welle brechen“, erklärte Voge weiter.

Die neue Allgemeinverfügung, die ab Montag, 19. April, im Märkischen Kreis gelten wird, beinhaltet über die Maßnahmen der Landesverordnung hinaus laut Kreis-Pressestelle zudem folgende Punkte:

Ausgangssperre

Die in der neuen Verfügung angepassten Regelungen der Ausgangssperre im Märkischen Kreis orientiere sich am Gesetzentwurf der Bundesregierung zum neuen Infektionsschutzgesetz, heißt es aus Lüdenscheid. Die Details: Die Wohnung verlassen darf nur, wer es begründen kann – zum Beispiel für den Arbeitsweg, die Pflege von Angehörigen oder medizinische Notfälle. Joggen, Spaziergänge oder Radfahren zählen nicht mehr dazu! Eine aktualisierte Liste mit häufig gestellten Fragen („FAQ“) zur Ausgangssperre findet sich auf der Internetseite des Märkischen Kreises.

Die allgemeine Ausgangsbeschränkung in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr bleibt bestehen. Ziel ist laut Kreis, private Zusammenkünfte zu unterbinden, die erheblich zum Infektionsgeschehen beitragen. Nur noch diese Ausnahmen sind in der Verfügung genannt:

Medizinische oder veterinärmedizinische Notfälle

Berufsausübung

Fürsorgetätigkeiten oder Betreuung Unterstützungsbedürftiger

die Begleitung Sterbender

die Versorgung von Tieren

Kontaktbeschränkungen

Die bisherigen Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum würden laut Kreisverwaltung bislang nicht zu einer signifikanten Reduzierung der Neuinfektionen bzw. einem nachhaltigen Absinken des Inzidenzwertes, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgrund des nach wie vor hohen Infektionsgeschehens im privaten Umfeld hätte der Märkische Kreis schon länger Kontaktbeschränkungen auch für den privaten Bereich verfügt. Das sei auch weiterhin vorgesehen.

Nach der aktualisierten Coronaschutzverordnung sind im öffentlichen Raum weiterhin nur Treffen mit höchstens einer Person aus einem anderen Hausstand möglich. Die in der Landesverordnung aufgeführten und für den öffentlichen Raum vorgesehenen Kontaktbeschränkungen gelten demnach auch im Märkischen Kreis – wie zuvor bereits – im Privatbereich (§2 Abs. 1a CorSchVO). Ohne eine Beschränkung für den privaten Raum sei eine Entlastung des Gesundheitssystems und ein Absinken der Infektionszahlen aus Sicht des Krisenstabs nicht zu erwarten. Die Religionsausübung ist – im Rahmen der landesweiten Coronaschutzverordnung – von diesem Verbot nicht berührt, berichtet der Kreis.

Kein Präsenzunterricht

Wie bereits berichtet, wird der Distanzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen einschließlich der Grund- und Förderschulen im Märkischen Kreises in der kommenden Woche fortgesetzt. Ausgenommen von dieser Regelung sind weiterhin die Abschlussklassen sowie Berufsabschlussprüfungen. Eltern, die ihre Kinder zuhause nicht betreuen können, erhalten die Möglichkeit, bis zum 26. April ein Betreuungsangebot zu beantragen, schreibt die Kreis-Pressestelle.

Der Märkische Kreis hatte bereits vor der landesweiten Regelung, die Distanzunterricht bei einer Inzidenz über 200 vorsieht, nachdrücklich beim Land darauf hingewirkt, den Distanzunterricht in der nächsten Woche fortzusetzen. „Wir haben dem NRW-Gesundheitsministerium deutlich gemacht, dass die Rückkehr zum Wechselunterricht in Anbetracht der aktuellen Infektionszahlen in unserem Kreis das falsche Signal wäre“, erklärt Landrat Marco Voge in der Pressemitteilung.

Fahrgemeinschaften

Ab Montag gilt weiterhin die Maskenpflicht bei Fahrgemeinschaften (ausgenommen die fahrzeugführende Person). Kinder bis zum Schuleintrittsalter und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können oder dürfen, sind von der Verpflichtung ausgenommen.

Körpernahe Dienstleistungen

Für körpernahe Dienstleistungen hatte der Kreis ebenfalls bereits Maßnahmen verfügt, die weiterhin gelten.

Der Krisenstab, so heißt es abschließend in der Pressemitteilung vom Freitag, appelliert ausdrücklich an die Bürgerinnen und Bürger, weiterhin die „AHAL-Regeln“ einzuhalten und Kontakte zu meiden