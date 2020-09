Ausgebüxte Lamas auf der Seilerseestraße in Iserlohn

Drei Lamas waren aus dem Zirkus am Seilersee ausgebüxt und trabten mitten in der Nacht über die Seilerseestraße.

Iserlohn. Am Freitagmorgen sind drei Lamas aus dem Zirkus ausgebüxt. Die Tiere überquerten die Seilerseestraße.

Drei ausgebüxte Lamas beschäftigten am Freitagmorgen die Polizei: Um 2.30 Uhr meldete ein Autofahrer Lamas und Zebras auf der Seilerseestraße. Tatsächlich tauchten in Höhe des Fitness-Centers drei Lamas im Licht der Blaulichter auf und wechselten fröhlich über alle vier Spuren. Die Polizei informierte die Zirkusleute, die am Seilersee gastierten. Es ging ein paar Mal hin und her zwischen Autohaus und Fitness-Center. Laut Polizeibericht schnappten die Zirkusleute und mehrere Streifenwagen-Besatzungen nach 30 Minuten am Skaterpark die Ausreißer.