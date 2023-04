Auto eines Iserlohners mit Farbkugel beschossen

Iserlohn. In der Nacht kam die Paintballkugel geflogen und traf das Auto eines 36-Jährigen, das auf der Dortmunder Straße unterwegs war.

Mit einer Paintballkugel beschossen wurde das Auto eines 36-Jährigen Iserlohners, der am frühen Samstagmorgen gegen 0.10 Uhr mit seinem Renault Twingo auf der Dortmunder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Kurz vor der Einmündung Raiffeisenstraße wurde das Fahrzeug kam es laut Polizei zum Beschuss durch einen Unbekannten. Entsprechende Farbanhaftungen sowie eine Delle konnten durch die alarmierten Polizisten festgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

