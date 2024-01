Auto in Iserlohn mit Farbe beschmiert – Motiv völlig unklar

Ein Vandalismus-Fall in Iserlohn gibt der Polizei Rätsel auf: Wer hat ein Auto mit Farbe so erheblich beschädigt und warum?

Iserlohn Ein Unbekannter hat ein Mercedes in Iserlohn erst beschmiert, dann das Cabrio-Dach zerstört und die Farbe in den Innenraum gekippt.

Dieser Vandalismus-Fall in Iserlohn sticht heraus: Ein in der Barbarastraße parkender Mercedes CLK ist in der Nacht auf Mittwoch nach Polizeiangaben nicht nur ringsherum mit schwarzer und weißer Farbe besprüht worden. Der unbekannte Täter schnitt zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, zugleich das Dach des Cabriolets auf und schüttete Farbe in den Innenraum. Der entstandene Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Hinweise auf den möglichen Täter oder dessen Motiv liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

