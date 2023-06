Autodiebstahl in Iserlohn: Grauer Peugeot war plötzlich weg

Iserlohn. Eigentlich wollte die Besitzerin den Wagen nach einem Unfall verkaufen. Kurz vor einem Termin mit einem Interessenten bemerkte sie den Diebstahl.

Unbekannte haben wahrscheinlich schon am Montag ein an der Giesestraße in Iserlohn abgestelltes Auto gestohlen. Dabei handelt es sich um einen grauen Peugeot 206 mit dem amtlichen Kennzeichen MK L 2730. Die Fahrerin hatte den Wagen laut Polizei nach einem Unfallschaden am 12. Juni an der Straße abgestellt, um ihn zu verkaufen. Als sie am Mittwochnachmittag kurz vor einem Termin mit einem Kaufinteressenten wieder zu dem Wagen kam, war dieser verschwunden. Zeugen beobachteten am Montag einen Autotransporter, dessen Fahrer sich an dem Peugeot zu schaffen machte. Die Halterin erstattete Anzeige.

