Polizei Autofahrerin bei Unfall in Iserlohn verletzt

Iserlohn Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Leckingser Straße in Iserlohn ist eine Autofahrerin verletzt worden. Das ist passiert.

Ein überschlagenes Fahrzeug mit einer eingeklemmten Person hatten Unfallzeugen am Donnerstagabend gegen 20 Uhr per Notruf gemeldet. Die Feuerwehr Iserlohn rückte zum Leckingser Weg aus. Vor Ort fanden die Retter ein in Höhe der Martin-Luther-King-Straße auf der Seite liegendes Auto vor.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Die Feuerwehr stabilisierte das Fahrzeug und befreite die eingeschlossene Fahrerin, die aber nicht durch Fahrzeugteile eingeklemmt war. Mit leichten Verletzungen kam die Fahrerin in die Klinik. Der Unfallwagen hatte vorher zwei parkende Autos touchiert und landete auf der Seite. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn