Autohäuser öffnen heute

Iserlohn. Kreishandwerker: Friseure folgen im Mai

Die Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis weist darauf hin, dass Autohäuser gemäß der Beschlüsse des Bundes und der Länder unter Einhaltung entsprechender Hygienestandards ab heute wieder öffnen dürfen. Dies gelte unabhängig von der Größe der Verkaufsräume. Die Obermeister der Kfz-Innungen im Märkischen Kreis, Christian Will (Iserlohn) und Klaus Ballauf (Lüdenscheid) zeigen sich vorsichtig optimistisch: „Das ist ein richtiger und wichtiger Schritt in die richtige Richtung zurück zur Normalität. Jetzt liegt es an den Betrieben, alle Hygienevorschriften einzuhalten.“ Ab Montag, 4. Mai, darauf weist die Kreishandwerkerschaft weiter hin, dürfe auch der Geschäftsbetrieb von Friseuren, ebenfalls unter strengen Hygieneauflagen, wieder aufgenommen werden.