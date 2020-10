Ein Einbruch in eine Gaststätte in der Innenstadt und der Diebstahl von Bienenstöcken in Drüpplingsen beschäftigen die Polizei.

Polizei Automat in Iserlohn geknackt und Bienenstöcke gestohlen

Iserlohn/Drüpplingsen. Bei einem Einbruch in eine Gaststätte haben der oder die Täter Geld erbeutet. In Drüpplingsen wurden Bienenstöcke gestohlen.

Laut Polizeibericht hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag in der Zeit zwischen zwei und drei Uhr früh ein Fenster einer geschlossenen Gaststätte an der Von-Scheibler-Straße geöffnet und sich dort einen Spielautomaten vorgenommen. Nach Angaben des Geschädigten wurde das Gerät gewaltsam geöffnet und das Bargeld entnommen, außerdem wurden die Tageseinnahmen mitgenommen. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Polizei nutzt den Einbruch für einen Hinweis auf ihre kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Weitere Tipps und Hinweise seien auf www.polizeiberatung.de zu finden.

Bienenstöcke eines Imkers gestohlen

In Drüpplingsen sind einem Imker sechs seiner 14 Bienenstöcke gestohlen wurden. Sie standen in der Nähe des Hauses Eichelberger Straße 50. Die Tat soll laut Polizeiangaben zwischen dem 27. September und dem 7. Oktober passiert sein. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und insbesondere zu Fahrzeugen in dem Bereich in Drüpplingsen nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen: 02371/9199-0.