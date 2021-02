Azubis in Iserlohn: Pandemie und Prüfung ist doppelt schwer

So lange die Friseursalons geschlossen bleiben müssen, üben Annkathrin Wolfsheimer, Alexandra Nolten und Jennifer Lehrke (v.li.) an Puppenköpfen.

Iserlohn. Die Pandemie wirkt sich auch auf die Ausbildung im Handwerk aus. Überbetriebliche Unterweisungen helfen.

Marc Lindenberg hat es geschafft. Der 24-Jährige hat seine Gesellenprüfung als Stuckateur im Berufsbildungszentrum (bbz) der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis unter Corona-Bedingungen abgelegt. Allzu große Auswirkungen hatte die Pandemie aber nicht auf seine Ausbildung. „In meinem Einzelfall hat sich die Pandemie nicht großartig ausgewirkt, weil ich schon ziemlich am Ende der Ausbildung stand.“ Normalerweise haben die Azubis drei Wochen lang Zeit, sich vorzubereiten, und die Abläufe der Gesellenprüfung kennenzulernen. Für Marc Lindenberg war diese Zeit auf eine Woche verkürzt, aber der 24-Jährige sieht es gelassen: „Im Prinzip bereitet man sich ja drei Jahre lang drauf vor.“ Nach seiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung wird Marc Lindenberg nun im Betrieb seines Vaters arbeiten.

Was Marc Lindenberg schon geschafft hat, möchte Sarah Hölmer auch erreichen. Sie macht eine Ausbildung als Malerin und ist im zweiten Lehrjahr. Anfangs hatte die Pandemie keine großen Auswirkungen auf ihre Ausbildung, ausreichend Aufträge waren noch vorhanden. Lediglich in der Schule kamen die Hygienevorschriften wie das Tragen einer Maske dazu. Aber nach Weihnachten hat sich die Situation verschärft. Die Aufträge wurden weniger. Das Arbeiten war größtenteils nur noch in Leerwohnungen, Treppenhäusern und Neubauten möglich. „Es war eher selten möglich, bei Privatkunden zu arbeiten, wenn die Leute noch zuhause waren“, berichtet die 20-Jährige.

Homeschooling auch für Azubis seit Weihnachten

Eine Woche vor Weihnachten wurde auch der schulische Teil der Ausbildung umgestellt. Zu bearbeitende Aufgaben werden über Microsoft Onenote gestellt, von den Azubis bearbeitet und zurückgesendet. „Die Schule wollte auch Onlineunterricht machen, aber denen fehlen im Moment die Mittel und Einverständniserklärungen dazu“, berichtet Sarah Hölmer. Sie selbst vermisst die Schule, empfindet es als „nervig“, die ganze Zeit allein vor dem Computer zu sitzen. Auch die Möglichkeit, mal eben eine Frage zu stellen, fehle.

Für die Auszubildende sollten bald auch die Zwischenprüfungen anstehen. Doch wann und wie, das weiß sie noch nicht. „An sich würde ich mich schon freuen, wenn die Zwischenprüfung stattfinden würde. Lernen werde ich trotzdem, auch wenn sie nicht stattfindet.“ Dass es die Überbetrieblichen Unterweisungen gibt, in denen die Praxis vermittelt wird, findet die Auszubildende gut.

Praktische Woche ist für Friseur-Azubis sehr wichtig

Überbetriebliche Unterweisungen bekommen auch die Friseur-Auszubildenden Annkathrin Wolfsheimer (20), Jennifer Lehrke, (20) und Alexandra Nolten (21), die sich im zweiten Lehrjahr befinden. Die prüfungsrelevanten Überbetrieblichen Unterweisungen im bbz in Iserlohn dürfen unter Einhaltung der Abstände und strengster Hygienevorschriften weiterhin stattfinden, da sie der praktischen Arbeitswelt zugerechnet werden und nicht der Schule. Gerade für die Auszubildenden in der Friseurbranche ist diese praktische Woche sehr wichtig. Im April steht der erste Teil ihrer Gesellenprüfung an, die zu 25 Prozent in die Abschlussprüfung mit einfließen wird.

Durch die Lockdowns und der Schließung der Friseursalons sind die Ausbildungen der Friseurinnen stark beeinträchtigt. „Da ist auf jeden Fall ein bisschen was auf der Strecke geblieben“, berichtet Jennifer Lehrke. Nach dem ersten Lockdown waren die Salons ausgebucht, viel Zeit, an Puppenköpfen oder Models zu üben, blieb nicht. Vor Corona haben die drei eine normale Ausbildung genossen. Im Shutdown üben die Lehrlinge zuhause an Puppenköpfen alles, was sie für die Prüfung brauchen, oder können zeitweise mit den Chefs im Salon an Puppenköpfen arbeiten.

An einem Puppenkopf kann aber nicht endlos an den Haaren herumgeschnitten werden, irgendwann muss auch am Menschen gearbeitet werden – besonders an dem Prüfungsmodell. „Je nachdem, wann die Prüfung stattfindet, ist die Frage, ob wir am Model noch mal schneiden können“, sagt Jennifer Lehrke. Denn vor der Prüfung müssten die Haare des Models noch zwei Zentimeter wachsen. Daher sind die Drei für die Möglichkeit der Überbetrieblichen Unterweisung dankbar. „So viel Zeit, wie wir jetzt gerade intensiv hier verbringen, machen wir auch zuhause nicht. Und wenn wir zu Hause an den Puppenköpfen einen Fehler machen, hat man nicht die direkte Kontrolle“, sagt Ann­kathrin Wolfsheimer. Die Zeit drängt also, dass die Betriebe bald wieder geöffnet werden dürfen.