Vollsperrung B236 in Nachrodt dicht: Mehr Verkehr in Iserlohn und Ihmert?

Iserlohn/Hemer Nächste Hiobsbotschaft von Straßen NRW: Die B 236 in Nachrodt wird ab Freitag voll gesperrt. Die Umleitung führt über Ihmert und Iserlohn.

Die schlechten Nachrichten für den Straßenverkehr in der Region nehmen kein Ende: Die Lennebrücke an der B 236 in Nachrodt wird noch am Freitag und bis auf Weiteres voll gesperrt. Das teilte die Regionalniederlassung Südwestfalen von Straßen NRW am Mittag mit. Ursache sind neue Schäden im Fundament- und Pfeilerbereich der Brücke.

Damit droht eine höhere Verkehrsbelastung auch in Iserlohn und Ihmert. Die Umleitung des gesamten Verkehrs führt nämlich in beiden Fahrtrichtungen über die Strecke, die wegen der maroden B-236-Brücke in Altena bislang schon für den Schwerlastverkehr eingerichtet ist. Von Altena geht es über die L 698 nach Ihmert, dann auf die Westendorfstraße (L 888), Kesbern und das Lägertal (L 648) durch die Iserlohner Altstadt und den Kurt-Schumacher-Ring zur Hans-Böckler-Straße (L 743) und weiter über Dortmunder Straße (L 648), Hellweg/Im Hütten (K 17) und Untergrüner Straße (L 743) zur B 236.

Wie Straßen NRW mitteilt, sind die Schäden während der bereits laufenden Instandsetzungsmaßnahmen festgestellt worden. Die Standsicherheit der Brücke sei gefährdet „Auf Grund des neuen und akuten Schadenbildes ist eine sofortige Vollsperrung des Brückenbauwerks unausweichlich“, erklärt der Landesbetrieb. Die Notinstandsetzung der neu aufgetretenen Schäden soll kurzfristig, in Abhängigkeit des Wasserstandes und der Temperatur der Lenne, beginnen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn