Baby, Brei und Beikost als kreatives Herzensprojekt

Iserlohn/Zürich. Die Iserlohner Illustratorin Ina Steden gestaltet für Schweizer Fachbuchverlag einen Ernährungsratgeber für junge Eltern

„Kunst war immer ein Riesenthema für mich“, erzählt die 31-jährige Iserlohnerin beim Besuch in ihrer Heimatstadt und präsentiert am elterlichen Küchentisch ihr erstes Buch, das sie gemeinsam mit der Food-Bloggerin Nadja Mathis herausbringt. „Heute habe ich die Nachricht bekommen, dass es diese Woche in den Buchhandel kommt“, sagt sie am Montag beim Interview.

Mit ansprechenden Illustrationen schmückt Ina Steden den Ernährungsratgeber „Gesundes für mein Baby. Babybrei und Beikost. Die bunte Welt der festen Nahrung“. Sie lebt seit 2019 mit Freund und Katzen in Zürich, wo sie als selbstständige Illustratorin im Werbebereich arbeitet und seit drei Jahren auch ihr eigenes Unternehmen Paper-Linons betreibt.

Künstlerische Weichen durch Galerie und Jugendkunstschule

Bereits am Letmather Gymnasium wo sie 2009 ihr Abitur machte, engagierte sie sich im Kreativbereich: Ihr Foto zierte ein Ausstellungsplakat eines Kunstkurses. Durch ein Praktikum in der Städtischen Galerie bei Rainer Danne und ihren kunstinteressierten Vater Ulrich Steden, langjähriger Redakteur der Heimatzeitung, und die Jugendkunstschule in Iserlohn erfuhr sie erste Weichenstellungen. Diese vertiefte sie in ihrem Studium der Kunstgeschichte in Münster. Sowohl an der Volkshochschule in Iserlohn als auch in Zürich steckte sie mit ihrer kreativen Leidenschaft andere Menschen an in diversen Malkursen.

Irgendwann sei die Foodbloggerin Nadja Mathis über die sozialen Medien auf die aufmerksam geworden und habe Kontakt zu ihr aufgenommen. „Dann haben wir das Buch gemeinsam auf die Beine gestellt“, erzählt Ina Steden beim Heimaturlaub bei ihren Eltern und zeigt das druckfrische Buch. „Ihr eigenes Baby Yuna inspirierte Nadja zu diesem Buchprojekt mit Brei-, Smoothies- und Fingerfood-Rezepten. Yuna war ihre erste Food-Kritikerin“, erzählt Ina Steden lachend und unterstreicht den besonderen ästhetischen Anspruch: „Es sollte ein besonders liebevoll gestaltetes, künstlerisches Buch werden, das sich abhebt von den üblichen Babynahrungsbüchern. Es ist unser Herzensprojekt, die bunte Welt der Ernährung zu etwas Besonderem zu machen -- ein Buch, das Eltern Spaß macht, es durchzublättern.“

Das Buch bietet neben Tipps, Tricks und Informationen rund um Nahrungsmittel und Baby-Ernährung auch viele einfache und schnelle Rezepte für die ersten Lebensmonate und darüber hinaus. Nadja Mathis habe die Beiträge „sehr gut recherchiert und Experten aus der Kinder- und Jugendmedizin, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaft und der Mütter- und Väter-Beratung abgestimmt“, erzählt Ina Steden über die Entstehungsgeschichte.

Mit Aquarellzeichnungen Lust auf Gesundes machen

Sie selbst steuerte mit viel Liebe zum Detail ästhetische Zeichnungen bei: Auf knapp 170 Seiten illus­trierte sie mit Aquarellpinseln auf Papier mit einem guten Gespür für Farben und Formen Breispritzer und -Löffel, umweltfreundliches Kochgeschirr und Küchenzubehör, natürliche Lebensmittel, Zutaten, gesunde und saisonale Rezepte und alle Fragen rund um Babynahrung. Dieses Buch solle junge Familie ansprechen.

Ina Steden ist stolz, dass sie für ihr gemeinsames Projekt den at-Verlag gewinnen konnten. „Er ist einer der größten Sachbuchverlage der Schweiz mit Programmbereichen Kochen, Natur, Werken, Heilkunde und Wandern.“

Nadja Mathis, Ina Steden: „Gesundes für mein Baby. Babybrei und Beikost. Die bunte Welt der ersten festen Nahrung“. at-Verlag. ISBN 978-3-03902-117-8