Verkehrsbehinderungen Bäume auf der Dortmunder Straße in Iserlohn

Iserlohn. Umgestürzte Bäume haben für Behinderungen auf der Dortmunder Straße gesorgt.

Umgestürzte Bäume haben am Donnerstanachmittag und teilweise auch noch am Abend für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Längere Zeit war die Dortmunder Straße zwischen Bieler Straße und dem Kreisverkehr an der Schirrnbergstraße komplett gesperrt.

Am frühen Abend bestand die Sperrung in Richtung Schwerte immer noch. Als Ursache wurde von Einsatzkräften vermutet, dass ein durch vorangegangene Stürme vorgeschädigter Baum durch eine Böe kippte und eine Kettenreaktion ausgelöst hatte. Durch die Sperrung gab es auch Zähfluss auf der Baarstraße.

