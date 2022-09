Bahnverkehr: Sperrungen zwischen Iserlohn und Dortmund

Die Züge von Iserlohn nach Dortmund fallen in den nächsten Wochen teilweise aus.

Iserlohn. Die Züge zwischen Iserlohn und Dortmund fallen im September und Oktober teilweise aus. Hintergrund sind mehrere Baustellen im Streckenverlauf.

In den nächsten Wochen müssen Bahnfahrer wegen Bauarbeiten mit Einschränkungen auf der Strecke von Iserlohn nach Dortmund rechnen, kündigt die Bahn an.

Von Schwerte nach Dortmund verkehrt von Samstag, 10. September, 21 Uhr, bis Donnerstag, 27. Oktober, 5 Uhr, nur ein Schienenersatzverkehr. Die gesamte Strecke von Iserlohn nach Dortmund wird vom 23. bis 26. September sowie vom 3. bis 9. Oktober gesperrt.

Die Deutsche Bahn baut in dieser Zeit unter anderem den Bahnsteig des Bahnhofs Aplerbeck-Süd um und führt Weichenarbeiten im Bahnhof Schwerte durch. Am Kirschbaumsweg in Schwerte lassen die dortigen Stadtwerke ein Brückenbauwerk modernisieren.

