Banger Blick aus Iserlohn-Kalthof nach Bergamo

Eigentlich geht es bei Familie Ciociola in Kalthof immer temperamentvoll zu. Die Iserlohner mit italienischen Wurzeln sind dieser Tage aber eher ruhig und verhalten – zu groß sind die Sorgen um die Verwandten und Bekannten in der Heimat.

„Einer meiner Neffen lebt mit seiner Familie in Bergamo“, erzählt Maria Ciociola. Seit Mitte Februar habe nur der Neffe das Haus verlassen verlassen, für Einkäufe und zunächst noch zum Arbeiten. Die junge Familie, so erzählt Maria Ciociola, lebe direkt hinter einem Krankenhaus und bekomme den Abtransport von Leichen unmittelbar mit. „Erst haben meine Verwandten noch ihren Balkon genutzt. Das machen sie jetzt nicht mehr, weil sie die Toten nicht sehen wollen“, sagt die 55-Jährige.

Während im italienischen Fernsehen ununterbrochen über Corona berichtet werde, vermisst sie hierzulande eine ausführliche Berichterstattung. „Ein Mittelding wäre gut“, findet sie. „Man kriegt in Italien viel mehr mit, selbst in den Werbeblöcken kommen Hinweise, beispielsweise zum Händewaschen. Daher laufen bei Ciociolas momentan noch deutlich mehr als sonst die italienischen Sender.

Versorgungsengpässe gibt es nicht

„Die Lage dort ist kritisch“, weiß Maria Ciociola. Bisher habe es jedoch noch keine Versorgungsengpässe gegeben: „Alles war da, auch Klopapier.“ Inzwischen seien die Kon­trollen an den Eingängen der Supermärkte deutlich verschärft worden. Sie selbst leidet übrigens nicht unter den Hamsterkäufen, denn sie hat ohnehin grundsätzlich ein gut gefüllte Vorratskammer. Was in Italien jedoch ausgehe, sei das Geld. „Es werden jetzt Einkaufsgutscheine verteilt, außerdem helfen sich Leute gegenseitig. Sie stellen sich zum Beispiel Essen vor die Tür“, erzählt die Kalthoferin, die eine Frage umtreibt: „Warum gibt es in Italien so viele Infizierte und Tote?“ Vor diesem Hintergrund würde sie sich wünschen, dass Deutschland den zeitlichen Vorsprung besser nutzen würde. Ihre Verwandten, auch die im Süden Italiens, würden sich an die Vorgaben halten und das Haus möglichst wenig verlassen. „Sie wollen auch Hilfen beantragen, für Energiekosten beispielsweise.“ Ihre Eltern verbringen unter normalen Umständen mehrere Monate jährlich im Süden Italiens. Am Dienstag wollten sie in den Flieger steigen. Noch Anfang März sei ihr Vater fest entschlossen gewesen, die Reise anzutreten. „Mein Neffe hat ihm gleich abgeraten. Später haben auch weitere Landsleute gesagt, dass meine Eltern möglichst in Deutschland bleiben sollen“, so Maria Ciociola.

Sie, ihre Kinder Laura und Francesco sowie Ehemann Antonio beschränken den Kontakt zu den Senioren und weiteren Angehörigen, die in Kalthof in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen, zurzeit auch auf ein Minimum. „Wir wohnen teilweise nur 300 Meter auseinander, führen aber jetzt Videotelefonate. Mein Vater kam sonst täglich bei uns vorbei, jetzt grüßt er freundlich aus dem Auto“, erklärt die 55-Jährige.

Auch die Kinder verfolgen die Nachrichten

Ihre Tochter Laura steckt mitten im Abitur. Wie es damit weitergeht, steht noch in den Sternen. Sohn Francesco schreibt gerade an seiner Masterarbeit für das Lehramts-Studium, das er in Dortmund absolviert. Beide sind jetzt viel zu Hause, lernen dort und verfolgen ebenso mit Sorge die neuesten Corona-Entwicklungen. Die österliche Dekoration in ihren vier Wänden werden Ciociolas wohl dieses Jahr allein bewundern müssen – im Gegensatz zur Vergangenheit, wenn die „Hütte voll“ war.