„Bargeld-Abschaffung steht nicht im Raum“

„Corona ist der Tod des Bargelds“ titelten die Kollegen der WELT AM SONNTAG eine Geschichte über das geänderte Bezahlverhalten von Bürgerinnen und Bürgern. Und auch an Kassen der heimischen Händler findet man inzwischen den Hinweis, man möge (und könne) doch bargeldlos bezahlen. Auch wenn aus hygienischen Gründen das Eintippen der PIN-Nummer nicht wirklich zielführend erscheint. Die Heimatzeitung hat den Chefs von heimischen Geldhäusern Fragen zum angeblichen oder tatsächlichen Ende des Bargelds auch bei uns vorgelegt. Hier die Antworten von Dr. Christoph Krämer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Iserlohn, Hermann Backhaus, Vorstandsvorsitzender Märkische Bank und Thomas Boerner, Marktbereichsleiter Commerzbank.

In diesen Tagen machen Zeitungsmeldungen die Runde, denen zufolge sich in der Corona-Krise sich der Trend verstärkt, nur noch oder fast nur noch bargeldlos zu bezahlen. Machen Ihre Geldhäuser hier vor Ort ebenfalls diese Beobachtung?

Christoph Krämer In der Tat nimmt nach unseren Beobachtungen der schon vor der Coronakrise vorhandene Trend hin zu bargeldlosen Bezahlverfahren weiter zu. Das ist einmal begründet durch die zunehmende Verbreitung mobiler Bezahlverfahren über Karte und Smartphone und die aktuelle Erhöhung der Betragsgrenze für kontaktlose Zahlvorgänge ohne PIN-Eingabe von 25 auf 50 Euro, aber auch natürlich durch die verstärkte Nachfrage auf der Händlerseite, dass ihre Kunden möglichst bargeldlos bezahlen mögen. So haben bei der Sparkasse von Februar auf März 2020 innerhalb eines Monats die Bezahlvorgänge mit der Android-Smartphone-App „Mobiles Bezahlen“ um etwa 15 Prozent zugenommen, der Kontaktlosanteil an allen Zahlungen mit der Girocard hier bei der Sparkasse Iserlohn hat sich von einem Drittel in 2019 auf etwa die Hälfte in den ersten Monaten 2020 erhöht.

Hermann Backhaus Im Gespräch mit unseren Kunden und gestützt durch eigene Beobachtungen habe auch ich das Gefühl, dass unsere Kunden derzeit die Zahlung mit der Karte bevorzugen, zumal viele Einzelhändler ihre Kunden häufig zur Kartenzahlung auffordern. Durch Zahlen lässt sich diese Vermutung allerdings bislang noch nicht belegen.

Thomas Boerner Durch die Möglichkeiten neuer digitaler Bezahlverfahren haben Kunden bereits vor „Corona“ ihr Zahlungsverhalten zunehmend verändert. Aktuell empfehlen wir unseren Kunden, bei ihren Einkäufen möglichst kontaktlos per Girocard, Kreditkarte oder Smartphone zu zahlen – das ist bequemer und hygienischer.

Grundsätzlich wird ja die zunehmende Digitalisierung für so einen Trend verantwortlich gemacht. Und eben diese Digitalisierung nimmt ja in diesen Krisenzeiten auch noch deutlich an Fahrt auf. Stehen wir also schon kurz vor der Abschaffung des Bargelds?

Christoph Krämer Nein, das glaube ich sicher nicht. Ende 2019 wurden immerhin noch rund die Hälfte aller Bezahlvorgänge mittels Bargeld abgewickelt. Auch wenn die Coronakrise der Digitalisierung im allgemeinen und dem bargeldlosen Zahlen im besonderen sicher starke Impulse gibt, werden wir in Deutschland unsere Vorliebe für Münzen und Scheine noch eine Weile weiter behalten, anders übrigens als in Skandinavien, wo allerdings die Bedingungen in verschiedener Hinsicht seit langem auch andere sind.

Hermann Backhaus Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil, wir beobachten derzeit auch, – wie immer in Krisenzeiten – dass sich die Kunden vermehrt mit Bargeld eindecken. Und nach der Krise werden vermutlich viele Menschen wieder zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehren.

Thomas Boerner Nein, denn Bargeld ist bisher das einzige unbeschränkt gültige, gesetzliche Zahlungsmittel in Deutschland. Abgesehen davon sind die Deutschen immer noch Bargeld-Liebhaber – das zeigt auch eine Umfrage des Bankenverbandes. Insgesamt stellen wir aktuell keine auffälligen Veränderungen bei der Bargeldversorgung fest, beobachten die Situation aber natürlich ganz genau. Grundsätzlich erwarten wir aber, dass mittelfristig der Anteil an Barzahlungen weiter sinken wird.

Wie beurteilt das Bankgewerbe Nutzen und Risiken der Bargeld-Abschaffung?

Christoph Krämer Beides – sowohl die Bargeldlogistik als auch die Investitionen in digitale Bezahlsysteme und -infrastruktur – sowie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen verursachen einen entsprechenden Aufwand. Ob es aber irgendwann zu einem Aussterben des Bargeldes kommen wird, entscheidet im wesentlichen der Bürger und damit also unser Kunde. Wir als Sparkasse werden dazu die passenden Lösungen bereitstellen, ob es nun das Bargeld in Schein und Münze ist oder das Onlinebanking oder das Zahlen mittels Karte oder Smartphone.

Hermann Backhaus Zunächst einmal: Eine Bargeld-Abschaffung steht derzeit nicht im Raum. Aber mal angenommen, es gäbe kein Bargeld mehr, würden sich natürlich die Anforderungen an die IT-Systeme, z. B. in Bezug auf die Ausfallsicherheit und mögliche Notfallszenarien, extrem erhöhen. Andererseits ist die Arbeit mit Bargeldhaltung natürlich sehr personalintensiv und unterliegt strengen rechtlichen Vorgaben, das führt dazu, dass Bargeld einen deutlichen Kostenblock verursacht; übrigens auch für den Handel.

Thomas Boerner Bargeld hat viele Vorteile, zum Beispiel ist es als gesetzliches und damit verlässliches Zahlungsmittel anerkannt und für alle leicht zugänglich, denn es ist nicht an Bonität, an den Besitz von Kreditkarten oder anderer Technologien gebunden. Es ist leicht und spurenlos übertragbar, damit schützt es die Privatsphäre. Die Nachteile liegen vor allem im Risiko des Aufbewahrens und damit auch des möglichen Verlustes, wie z. B durch Diebstahl. Die Nutzung digitaler Bezahlverfahren ist hingegen bequemer und bei kontaktloser Bezahlung auch hygienischer. Der Verbleib des Geldes ist jederzeit nachvollziehbar.

Gegner befürchten die Nachvollziehbarkeit und Speicherbarkeit jeder Transaktion, ob bei ALDI, beim Handwerker oder beim Hotelbesuch. Ihre Meinung dazu?

Christoph Krämer In Deutschland und in der EU gilt ein im Vergleich zu anderen Ländern äußerst strenges Datenschutzgesetz. Wir halten die zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs notwendige Datenhaltung daher für angemessen und im Kundeninteresse für sicher.

Hermann Backhaus Eine solche Nachvollziehbarkeit ist bei jeder bargeldlosen Transaktion zweifellos gegeben. Aktuell sind bereits fast 50 Prozent der Transaktionen im Handel bargeldlos. Eine missbräuchliche Nutzung der Daten gilt es natürlich zu verhindern.

Thomas Boerner Die Entscheidungsfreiheit bei der Wahl der Zahlungsform liegt in der Regel beim Kunden. Eine größtmögliche Flexibilität hierbei ist somit auch im Sinne des Datenschutzes.

Vielleicht ist ja der ganz große bargeldlose Verkehr noch ein Stück von uns entfernt. Könnten die Tage des Münz-Kleingelds als „Ausstiegshilfe“ aber nicht doch schon tatsächlich gezählt sein?

Christoph Krämer Beim täglichen Einkauf spielen sicherlich unterschiedliche Aspekte von der Bargeldpräferenz der Kunden bis hin zur „centgenauen“ Preisgestaltung beim Händler eine Rolle. Wenn es um die bargeldlose Bezahlung kleiner Beträge im privaten Umfeld geht, hilft die von Sparkassen und Genossenschaftsbanken gemeinsam angebotene Bezahllösung „Kwitt“ sicher weiter, das Kleingeldzählen im Portemonnaie zu vermeiden. Über eine vollständige Abschaffung kleinerer Münzen wäre natürlich an anderer offizieller Stelle zu entscheiden.

Hermann Backhaus „Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert“; dennoch ist das eine sehr gute Idee! Von mir aus können die Ein-Cent und Zwei-Cent-Münzen direkt abgeschafft werden. Der Handel sieht das im Übrigen ähnlich. Vereinzelte Unternehmen verzichten schon heute auf ungerade Beträge bei der Preisfindung. Positive Beispiele dazu liefern uns unsere Nachbarn aus den Niederlanden und Belgien.

Thomas Boerner Das sehen wir derzeit noch nicht.

Rechnen Sie mit einem rechtlichen Flickenteppich, nach dem am Ende Händler und Dienstleister zukünftig frei entscheiden können, ob sie Bargeld noch annehmen?

Christoph Krämer Grundsätzlich müsste dazu ja zunächst die Gesetzgebung geändert werden, das vom Bürger nach wie vor stark genutzte Bargeld müsste quasi in seiner Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel eingeschränkt werden. Das sehen wir – offen gesagt – derzeit nicht.

Hermann Backhaus Ein rechtlicher Flickenteppich sollte unbedingt vermieden werden. Aber so lange Bargeld in Deutschland ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, sind die Händler auch dazu verpflichtet, dieses anzunehmen. Selbstverständlich können die Händler – wie in der aktuellen Situation geschehen – die Kunden um Kartenzahlungen bitten.

Thomas Boerner Nein, denn Bargeld wird auch nach Untersuchungen der Deutschen Bundesbank im Alltag weiter bei sehr vielen Transaktionen verwendet und es ist ein gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland.