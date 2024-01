Landwirte könnten mit einer Trecker-Demo am Montag auch in Iserlohn ein Verkehrschaos auslösen.

Demonstration Bauern-Demo in Iserlohn: Das ist am Montag geplant

Iserlohn Die Landwirte in Iserlohn schließen sich den Protesten gegen die angekündigten Subventionskürzungen an. Es droht ein Verkehrschaos.

Dass die Bundesregierung einige Subventionen für die Landwirtschaft streichen will, hat eine bundesweite Protestwelle ausgelöst, die nun auch Iserlohn erreicht. Am Montag, 8. Januar, versammeln sich Bauern aus den Stadtteilen und umliegenden Ortschaften am Hemberg-Parkplatz, um mit ihren Traktoren gesammelt zu einer kreisweiten Demonstration in Lüdenscheid zu fahren.

Autofahrer müssen insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr mit Verzögerungen rechnen. Die Polizei kündigte an, die Korsos zu begleiten und zu versuchen, die Behinderungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Verkehrsteilnehmer sollten sich dennoch auf längere Fahr- bzw. Wartezeiten einstellen.

Die Route der Trecker-Demo führt vom Hemberg ab 8 Uhr über die Baarstraße, Hans-Böckler-Straße, Karl-Arnold-Straße, Igelstraße, Untergrüner Straße, B236/Altenaer Straße nach Nachrodt. Über Wiblingwerde geht es dann weiter nach Lüdenscheid.

So begründen die Landwirte ihren Protest

„Wir wollen ein Zeichen setzen und die Leute sollen sehen, was wir auf die Beine stellen können. Die Politik hat verstanden, dass wir nicht nur ein paar Männer und Frauen sind. Wir halten zusammen“, sagt Versammlungsleiter Marc Schwarzelühr. Er fürchtet durch die Reduzierung der Steuerprivilegien für den Agrardiesel einen „Tod auf Raten“ für die landwirtschaftlichen Betriebe in der Region.

Im Rahmen einer Protest-Aktionswoche geht es am Mittwoch auf dem Wochenmarkt in Iserlohn weiter, wo die Landwirte mit den Verbrauchern ins Gespräch kommen möchten.

