Sturmtief „Sabine“ Baum stürzt in Iserlohn auf Oberleitung, Bahn evakuiert

Iserlohn. Eine Regionalbahn der Abellio ist gegen 18.30 Uhr im Iserlohner Stadtbereich liegen geblieben. Ein Baum war auf die Oberleitung gestürzt.

Gegen 18.30 Uhr hat das Sturmtief „Sabine“ den ersten größeren Schaden verursacht: An den Gleisen entlang der Karl-Arnold-Straße, auf Höhe der Orosol-Tankstelle, stürzte ein Baum auf eine Oberleitung, die daraufhin eine Abellio-Bahn traf. Der Zug konnte nicht weiter fahren, 15 Fahrgäste saßen kurzzeitig fest. Bei dem Kontakt der stromführenden Leitungen mit der Bahn kam es nach Angaben der Feuerwehr zu Flammenbildung, verletzt wurde jedoch niemand. Die Deutsche Bahn hatte bereits eine Stunde zuvor in Anbetracht der Extremwetterlage den Regionalzugverkehr in NRW eingestellt.