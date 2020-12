Beirat soll mehr in den Fokus der Öffentlichkeit

Iserlohn/Letmathe. Die 58-Jährige Mechthild Starke-Kersting ist neue Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung, Mathias Schumann ihr Stellvertreter.

Mechthild Starke-Kersting ist die neue Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung. Bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums, die coronabedingt im Saalbau stattfand, wurde die 58-Jährige zur Nachfolgerin von Peter Martin gewählt, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für den Vorsitz zur Verfügung stand.

Als Vertreter der Rollstuhlfahrer und Gehbehinderten bleibt Martin aber dem Beirat erhalten. Im Gegensatz zu seinem bisherigen Stellvertreter Freddy Klahold, der mit Erreichen des 80. Lebensjahres nun etwas kürzer treten möchte. Zumal auch, wie am Rande der Sitzung zu erfahren war, die Zukunft der von ihm vertretenen Selbsthilfegruppe Schlafapnoe momentan mehr als fraglich ist, da es keine Freiwilligen mehr gibt, die sich in dem Verein für sich selbst und andere engagieren möchten.

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde der CDU-Ratsherr Mathias Schumann gewählt, der sich bei der Abstimmung gegen den Vertreter der Lebenshilfe, Markus Nielen, mit deutlichem Vorsprung durchsetzen konnte. Der 57-jährige Schumann, der aufgrund einer inzwischen überstandenen Krebserkrankung und damit aber verbundener schwerer Operationen seinen Beruf als Seniorenheim-Leiter nicht mehr ausüben kann, gehört der CDU-Fraktion seit 2001, dem Beirat seit 2009 und dem Rat seit zwei Jahren an..

Stimme des Beirats soll gehört werden

Mechthild Starke-Kersting ist indes seit zwei Jahren als Vertreterin der Contergangeschädigten im Beirat, übrigens als erstes Mitglied des Interessenverbandes überhaupt. „Wir waren seinerzeit vor Ort mehr so für uns, wenngleich der Verband inte­griert war.“ Dann sei man für die etwa 45 Mitglieder zunächst als Zuschauer im Beirat und auch als Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Barrierefrei aktiv gewesen. „Das erste Projekt war damals übrigens die Barrierefreiheit im Parktheater.“ Über den Vorschlag in einer der Beiratssitzungen, dass sie Peter Martin nachfolgen sollte, habe sie sich sehr gefreut. „Weil mir die Arbeit des Beirats sehr am Herzen liegt und weil es sehr wichtig ist, dass wir hier in Iserlohn einiges umsetzen, unter anderem mit Blick auf die Barrierefreiheit.“ Generell möchte Mechthild Starke-Kersting künftig dafür sorgen, dass „die Stimme des Beirats gehört wird und noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit kommt“, sagt die gebürtige Neheimerin, die seit 1997 in Iserlohn wohnt, seit fünf Jahren der CDU angehört und deren Frau Pe­tra Starke auch für die Christdemokraten im neuen Rat sitzt.

Für einen größeren Einfluss des Gremiums sprach sich auch der Vertreter der Ratsfraktion der Linken, Jürgen Karbe, aus. Sein Antrag, dass der Beirat außer in die Ausschüsse wie bisher (Sozial, Planung, Verkehr, Jugendhilfe, Schule, Sport, Kultur und Betriebsausschuss KIM) noch ein Mitglied in den Beirat für Stadtmarketing entsendet, fand allerdings keine Zustimmung. Im Gegensatz zum Antrag über eine Mitgliedschaft im neuen Digitalisierungsausschuss, der jetzt entsprechend weitergeleitet wird.

Impfzentrum: Fragen nach Barrierefreiheit und ÖPNV

Weitergegeben an den Märkischen Kreis soll hingegen der Hinweis von Jürgen Karbe, dass das Impfzen­trum, das im ehemaligen Kottmann/Unisan-Firmengebäude in Dröschede entstehen soll, doch nicht nur barrierearm, sondern möglichst barrierefrei hergerichtet werden möge. Noch wichtiger war dem Vertreter der Linken aber der Anschluss des Zentrums an das ÖPNV-Netz. „Wenn ich beispielsweise aus Hennen, Kalthof oder Sümmern dahin möchte, muss ich eine richtige Busreise mit zwei- bis dreimal Umsteigen machen.“ Und auch der Weg von der nächsten Haltestelle der bisher dort verlaufenden Linie 16 bis zum Impfzentrum sei nicht unproblematisch. „Meine dringende Bitte wäre daher, dass schnell ein Konzept für einen Anschluss entwickelt wird.“