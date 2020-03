Bekannte Hits einmal ganz anders

Einen echten Professor hatte der Förderverein der Bauernkirche eingeladen. Dass es dann doch nicht zu einer trockenen, universitären Vorlesung kam, sondern die Post richtig abging, lag daran, dass Professor Alfred Endres nicht dienstlich unterwegs war, sondern zusammen mit seinen Mitstreitern vom „Trio Rockato“ und ihrem Programm „Professor Endres rockt“ einen furiosen Parforceritt durch die Rock- und Popmusik von den 1960er bis in die 2000er Jahre hinlegte.

Dabei ist Professor Endres tatsächlich Dozent an der Fern-Uni in Hagen, begeistert sich in seiner Freizeit jedoch eher für Rock und Blues, und alles was damit zusammenhängt. Dabei geht es ihm offensichtlich weniger darum, Kopien bekannter oder weniger bekannter Hits aneinanderzureihen, sondern individuell und sehr einfallsreich mit dem vorgegebenen Material zu experimentieren, zu spielen, immer wieder Überraschendes hervorzuzaubern und die musikalischen Beiträge hier und da auch durch literarische Bezüge zu bereichern.

Rockige Erprobung der neuen Orgel musste entfallen

Solistisch legte er los mit Songs von David Bowie, den Beatles und der Gruppe Juli – mit rauchig-markiger Stimme, dazu noch ziemlich kraftvoll ausgesteuert. Das erreichte nicht nur garantiert die Gehörgänge, sondern, unterstützt durch emphatischen Körper- und Sprachgestus, insbesondere auch die Herzen der zahlreichen Zuhörer.

In der Trio-Besetzung ging es dann mit Jethro Tull, Santana, über Chris Rea, The Doors bis hin zu Eric Clapton, Dire Straits, Phil Collins und den Rolling Stones in den Zugaben weiter. Wilfried Lübeck, der souverän für Backings und die akkordische Begleitarbeit sorgte, und der für die solistischen Akzente auf der Leadgitarre zuständige Willes Zoermer ergänzten sich dabei blendend. Ein Geburtstagsständchen für den von ihm vor 20 Jahren mitgegründeten Studiengang Umweltwissenschaften an der Fern-Uni Hagen war Alfred Endres natürlich eine besondere Herzensangelegenheit.

Der eigentliche Gag des Abends aber, nämlich die rockige Erprobung der neuen Grenzing-Orgel durch Kirchenmusikdirektor Hanns-Peter Springer, musste leider krankheitsbedingt entfallen. Springer hatte Prof. Endres ausdrücklich vom Krankenbett aus autorisiert, bekannt zu geben, dass dies garantiert nichts mit der aktuellen Virenausbreitung zu tun habe. Dies auch, um damit möglichen Gerüchten gleich effektiv zu begegnen.

Das begeisterte Publikum war trotzdem mehr als zufrieden und wurde am Ausgang um einen freiwilligen Austritt zugunsten des Fördervereins der Bauernkirche gebeten.