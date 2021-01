Berufskolleg Iserlohn: Französisch lernen auf Distanz

Iserlohn. An den digitalen Unterricht haben sich die Schüler des Berufskolleg in Iserlohn schon gewöhnt.

Clas Möller sitzt in seinem Wohnzimmer vor dem Laptop, bereit für den Französischunterricht. Einen Augenblick dauert es, bis alle Schülerinnen und Schüler im virtuellen Klassenraum des Berufskollegs eingetreten sind. Dann hat der Französischlehrer sie gekachelt auf dem Bildschirm. „Bonjour!“, begrüßt er die Abschlussschüler und es geht los. Thema der Unterrichtsstunde am Freitag ist die Personenbeschreibung. Dabei geht es vor allen Dingen um das Vokabular der Kleidungsstücke und das physische Aussehen von Personen sowie die richtige Verwendung der französischen Adjektive.

Gestik und Pantomime fehlenim Fremdsprachenunterricht

Eine Fremdsprache auf Distanz zu lehren und zu erlernen bringt seine Herausforderungen mit sich. „Was so ein bisschen fehlt, sind Zeige-Gesten“, berichtet Clas Möller. Im Fremdsprachenunterricht könne der Lehrer auch viel mit Gestik und Pantomime erklären. „Ich wollte in den vergangenen Tagen das französische Wort für humpeln erklären“, erinnert sich der Lehrer. Normalerweise würde er durch die Klasse gehen und pantomimisch zeigen, was das unbekannte Wort bedeutet. Vor der Laptop-Kamera erweist sich das als weniger praktikabel. Auch am Freitag steht eine neue Vokabel an. „Weiß jemand, was gesagt wird, wenn eine Person viele Falten hat?“, fragt Clas Möller seine Schüler. Nach allgemeiner Verneinung nutzt Clas Möller die Funktion, seinen eigenen Laptop-Bildschirm freizugeben, und ruft eine virtuelle Tafel auf und tippt „il beaucoup de rides“ ein. So können die Schüler die neue Vokabel von ihren eigenen Bildschirmen abschreiben.

Schwierig wird es auch mit der Korrektur der Aussprache, aufgrund der Audioqualität wird nicht jeder Fehler herausgehört. Für den Unterricht muss Clas Möller also bereits im Voraus Dinge strukturieren, die sonst im Unterricht spontaner umgesetzt würden. Die Stunde erhalte eine Art „Drehbuch-Charakter“ und müsse eine stärkere Struktur vorgeben.

Die Schülerinnen und Schüler scheinen sich an die neue Form des Unterrichts bereits gewöhnt zu haben und sehen auch einige Vorteile im Distanzunterricht. „Besser so, als mit den Masken im Unterricht zu sitzen, das ist wesentlich angenehmer“, findet Diana Gildenberg. Gerade auch im Französisch-Unterricht sei die Maske auch ein Hindernis gewesen im Präsenzunterricht, wie Mitschüler Tim Weinbrenner findet. Dennoch sei es schade, den persönlichen Kontakt zu seinen Mitschülern nicht zu haben.

Vorbereitung auf die Selbstständigkeit im Studium

Die Unterrichtsmaterialien werden über Microsoft-Office 365 ausgetauscht, für das jeder Schüler im vergangenen Sommer freigeschaltet wurde. Für ihre Aufgaben haben die Schüler immer bestimmte Abgabetermine, an die sie sich halten müssen. Für Vivien Westebbe ist dies eine gute Übung für die Zukunft. „Es geht jetzt auch Richtung Studium los, da muss man ja auch was selbstständig machen.“

Wie sich ihre Abschlussprüfungen gestalten werden, ist noch ungewiss. Für die Vorbereitungen komme es beim Distanzunterricht besonders auf das Unterrichtsfach an. Deutsch und Englisch liefen ganz gut, findet Diana Gildenberg, das könne man sich auch ganz gut selbst beibringen. „Aber Mathe zum Beispiel, ist ein bisschen schwieriger.“ Dieses Abschlussjahr, so Melis Bilgin, ist anders als alle anderen. „Ich glaube, dieses Jahr wird man nie vergessen. Aber man hat auf jeden Fall was zu erzählen.“