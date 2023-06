Berufskolleg Iserlohn: Schüler wurden im Ausland gefördert

Iserlohn. Sechs Schülerinnen und Schüler aus Iserlohn haben jetzt eine Auszeichnung in Straßburg erhalten. Was sie für diese Auszeichnung getan haben.

Für das Praktikum in die große weite Welt auszuschwärmen, das war der Ansatz von sechs Schülern der Abteilung Sozial- und Gesundheitswesen vom Berufskolleg Iserlohn, die im Februar 2023 mit Unterstützung durch das europäische Mobilitätsprogramm „Erasmus+“ vier Wochen in Kindertagesstätten in Málaga und Valencia (Spanien), Vicenza (Italien) sowie auf Malta gearbeitet haben (wir berichteten). Tolle bereichernde Erlebnisse, das Kennenlernen vieler netter Menschen, aber auch das Sammeln von neuen Erfahrungen für die berufliche Zukunft und die persönliche Entwicklung – all das haben die jungen Menschen vom Berufskolleg Iserlohn aus dem europäischen Ausland zweifelsohne mitgenommen.

Symbolträchtig wurden sie jetzt dafür in Straßburg, dem offiziellen Sitz des Europäischen Parlaments, ausgezeichnet. In einer kleinen Feierstunde wurde ihnen sowie etwa weiteren 80 „Erasmus+“-Teilnehmern dabei ihr „Europass Mobilität“ durch Sabine Verheyen, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung im Europäischen Parlament, sowie durch Carl Fürst, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH „Europe for you“, die das Projekt maßgeblich unterstützt hatte, überreicht.

Natürlich waren nicht nur die Auslandspraktika, sondern auch die Fahrt zum Europäischen Parlament, zu der die sechs jungen Iserlohner Schüler zusammen mit Schulleiter Josef Schulte und Miriam Schmidt vom Erasmus-Team des Berufskollegs aufgebrochen waren, eine tolle, bereichernde Erfahrung.

In Straßburg ausgezeichnet wurde auch das Berufskolleg des Märkischen Kreises in Iserlohn, das jetzt offiziell „Erasmus+“-Ausbildungspartner ist und dafür ein entsprechendes Label erhielt.

