Sabine Forberger (v. li.), Andrea Kramer, Marion Wiciß und Karin Kroll laden zusammen mit ihren Mitstreiterinnen an diesem Samstag zum Tag der offenen Tür im Hohl 25 ein.

Gesundheit Besonderer Co-Working-Space in Iserlohn öffnet Türen

Iserlohn. Im neuen „Seminarhaus für ganzheitliche Medizin“ in Iserlohn-Gerlingsen gibt es am Samstag kostenlose Angebote für Körper, Geist und Seele.

Von außen sieht das Haus am Wendehammer der Straße Im Hohl in Gerlingsen aus wie ein sehr großes Einfamilienhaus, das Platz bietet für mehr als nur eine Familie. Tatsächlich werden das Unter- und das Dachgeschoss auch noch ganz normal bewohnt. Dazwischen gibt es aber auf 160 Quadratmetern neuerdings einen besonderen Co-Working-Space: „Das Seminarhaus für ganzheitliche Gesundheit“.

„Es war schon immer mein Traum, dass sich Menschen, die wohlwollend für andere tätig sind, hier zusammenkommen und arbeiten können“, erklärt Eigentümerin und Vermieterin Marion Wiciß, wie es zur Umgestaltung eines Teils ihres Elternhauses kam. Ab Ende 2021 war zunächst renoviert und umgebaut worden. Über Anzeigen und Mund-zu-Mund-Propaganda fanden sich – bedingt durch Corona nicht so schnell wie mal angedacht – acht Frauen zusammen, die einen der beiden gemütlichen Therapieräume, den großen lichtdurchfluteten Kursraum oder auch die Terrasse samt Garten für ihre Angebote je nach Bedarf stunden- bis tageweise nutzen und damit ab diesem Herbst jetzt richtig durchstarten möchten: Sabine Forberger (unter anderem mit sanftem Yoga und Gesundheitscoaching), An­drea Kramer (Gesundheitscoaching, Energiemanagement, Fern-Reiki, Ernährungsberatung, Hochsensibilitätsberatung), Susanne Berkling (Wohlfühl-Yoga), Nathalie Cebulla (Kindertanzen, Achtsamkeitstraining), Monika Bilgin und Martina Štefančić („Zeit für mich: Körper, Geist und Seele“), die Malerin Karin Kroll, deren Werke das Haus schmücken und die Entspannung durch Malen anbietet, und eben Marion Wiciß selber.

Die Diplom-Pädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie wird am kommenden Samstag, 23. September, von 10 bis 17 Uhr beim Tag der offenen Tür ebenso wie ihre Mitstreiterinnen einen Einblick in ihre Arbeit geben. Zusätzlich zu den halb- bis einstündigen Angeboten, die ab 10.15 Uhr den ganzen Tag abwechselnd im Kursraum laufen (Matte oder Decke bitte mitbringen), werden in den Therapieräumen genauso gratis Reiki und Heilmassagen nach Anmeldung angeboten: 02371/7851882.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn