Besonderes Engagement für Inklusion belohnt

Als bisher jüngster Einzel-Preisträger in der Geschichte der seit 2011 verliehenen Auszeichnung des Beirats für Menschen mit Behinderung konnte der 21-jährige Luca Pokorny am Sonntag im Varnhagenhaus den Stefan-Haacke-Preis entgegennehmen.

Damit zeichnete der Beirat das „enorme ehrenamtliche Engagement“ des jungen Iserlohners als Trainer des im Dezember 2018 gegründeten Para-Eishockeyteams der Young Roosters aus, der dadurch mithelfe, „eine breite Öffentlichkeit für den Gedanken der Inklusion zu gewinnen“, wie Vizebürgermeister Thorsten Schick in seiner Laudatio ausführte. „Denn Inklusion bedeutet nach unserem Verständnis sehr viel mehr als nur Integration – die Strukturen sollen so sein, dass jeder teilhaben kann.“

Er hat gemerkt, wie sehr dem Bruder der Sport fehlt

Inspiriert zur Gründung der Mannschaft wurde Luca Pokorny durch seinen Bruder Leon (23), der seit 2010 Parahockey in Unna spielte, bis die Halle dort geschlossen wurde. „Ich habe gemerkt, wie sehr ihm der Sport fehlt“, berichtete der jüngere Sohn von ECD-Legende Andreas Pokorny, der bekanntlich seit 2012 Trainer der deutschen Parahockey-Nationalmannschaft ist. Über seinen Patenonkel Christian Hommel kam Luca Pokorny auf die Idee, mal in Iserlohn wegen Eiszeiten nachzufragen – mit Erfolg. „Am Anfang haben wir erst nur zu dritt mit meinem Kumpel und Arbeitskollegen Marc Schwab gespielt“, berichtet Luca Pokorny, der im letzten Jahr seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Firma LMB ist. Schnell sei die Mannschaft jedoch gewachsen, zeitweise auf bis zu zwölf Spieler, die teilweise von weit her anreisten. Aktuell seien es daher auch nur sieben, die jeden Mittwoch von 18.15 bis 19.30 Uhr trainieren. „Auf der kleinen Eisfläche passt das so eben.“

Wichtig für das angestrebte Wachsen der Mannschaft (und dann auch mal die Teilnahme am Liga-Betrieb) seien neben Zeiten auf der großen Eisfläche die Gewinnung von Sponsoren, da zu der etwa 300 Euro teuren normalen Eishockey-Ausrüstung eben die 1200 bis 1500 Euro teuren Schlitten kommen. „Wir möchten möglichst vielen unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten die Chance zum Mitspielen geben.“ Seine Freizeit stellt Luca Pokorny, der auf die Unterstützung seiner Eltern und seiner Freundin Elvira setzen kann, dafür stets gerne zur Verfügung, auch wenn er deswegen inzwischen seine Fußballschuhe nach Jahren in Dröschede, Kalthof und Hennen an den Nagel hängen musste.

Auf den großen Aufwand machte auch Thorsten Schick in seiner Ansprache aufmerksam. Wer sich ein bisschen beim Eishockey und bei anderen Sportarten in der Eissporthalle auskenne, wisse, dass das schon eine besondere Herausforderung sei mit Blick auf das nötige Equipment und auch die zusätzlich notwendige Zeit vor und nach dem Training. „Das macht man nicht mal eben nebenbei, da ist schon ein besonderes Engagement erforderlich, um diese Sportart anbieten zu können.“ Es freue ihn aber umso mehr, da Iserlohns „Puckhölle am Seilersee“ bundesweit bekannt sei, und Luca Pokorny mit seinem Engagement dazu beitrage, dass jeder die Gelegenheit habe, die Möglichkeiten des Sports auf dem Eis zu nutzen. „Sie sind ein Beispiel dafür, dass man auch in jungen Jahren schon sehr viel Verantwortung für andere übernehmen und für viele jungen Menschen einen Sport anbieten kann, der sicher auch für Lebensqualität in besonderem Maße sorgt“, lobte der Vizebürgermeister den Preisträger.

Schick betonte zudem vor den etwa 100 Gästen im Varnhagenhaus, dass alle diesmal für den Stefan-Haacke-Preis Vorgeschlagenen, deren „beispielgebende Leistungen und Projekte den Gedanken der Inklusion leben“, die sich also für eine Gesellschaft einsetzen, in der es normal sei, verschieden zu sein, Gewinner sind. „Denn so dürfen sich alle fühlen, die dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft lebenswerter wird.“ Allein schon die Nominierung sei deswegen eine besondere Auszeichnung.

Mit Liedern, die zum Schmunzeln, aber auch Nachdenken anregen, sorgte der Werkschor Auerweg für einen tollen Rahmen. Foto: Dennis Echtermann

Auch der Beiratsvorsitzende Peter Martin hatte betont, dass es bewusst keine Platzierungen unter den weiteren fünf Vorschlägen gibt, die auch nicht genannt würden: „Für mich persönlich hätten alle, die sich ehrenamtlich engagieren und vorgeschlagen werden, diesen Preis verdient.“ Und es sei auch nicht ausgeschlossen, dass diejenigen, für die sich im Beirat diesmal keine Mehrheit gefunden hätten, nicht doch noch mal Preisträger würden: „Die Vorschläge müssen nur immer wieder eingereicht werden“, forderte Martin auf. Für den sehr gelungenen musikalischen Rahmen der Preisverleihung sorgte erstmals der Werkschor Auerweg, der unter Leitung von Ralf Tiemann aus seinem großen Repertoire Lieder präsentierte, die zum Schmunzeln, aber oft auch zum Nachdenken anregten.