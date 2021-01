Beste Freunde, wilde Kids und Dauer-Läufer

Erika und Manfred Schulte drehen jeden Tag am See ihre Runden. Auch für eine kleine Pause auf der Bank ist dabei immer Zeit.

Iserlohn. Am Seilersee kommen auch in Zeiten der Pandemie alle Besucher auf ihre Kosten.

Ein ganz normaler Januartag im zweiten Lockdown: Kitas und Schulen, Geschäfte, Kinos und Theater, Schwimmbäder, Saunen und Fitnessstudios sind geschlossen, in den Iserlohner Sportvereinen ruht der Trainingsbetrieb. Alles futsch, was Jung und Alt Beschäftigung, Unterhaltung und Zeitvertreib bietet. Ausweg: Ab in die Natur. Sie ist immer da und gratis.

Also dann: Jacke an, Mütze auf und raus zur Stippvisite an den Seilersee. Die Parkplätze sind gut gefüllt und die Kennzeichen so vielfältig wie die Gründe der Besucher, zum See zu kommen: Da gibt es das ältere Paar, das von Bank zu Bank schlendert, um an der frischen Luft die Sorgen rund um die Pandemie für einen Moment zu vergessen, da gibt es Eltern, die dem Nachwuchs eine dringend nötige Tobe-Einheit verschaffen und natürlich solche, die ihre Ausdauer steigern und den Körper stählen wollen. Da gibt es beste Freunde, die zusammen durch Dick und Dünn gehen und einsame Herzen auf der Suche nach der nächsten großen Liebe – sie alle treffen sich an der Callerbachtalsperre.

Und so kann es auf dem schmalen Rundweg je nach Tageszeit schon mal ganz schön eng werden – zumindest mit eineinhalb Metern Mindestabstand. Das findet auch Sabrina, die mit ihrem einjährigen Sohn Mike, Kinderwagen und dem Familienhund die Enten vor der Brücke betrachtet. Die Lehrerin arbeitet Vollzeit im Homeoffice, trotzdem ist es ihr wichtig, so viel Zeit wie möglich mit Mike und seinem siebenjährigen Bruder in der Natur zu verbringen. Zu Hause falle ihnen immer öfter die Decke auf den Kopf. Sie sagt: „Man merkt deutlich, dass es mehr Menschen nach draußen zieht. Wenn es uns hier unten zu voll wird, dann gehen wir in den Wald.“ Auch der Spielplatz-Besuch gestalte sich anders als früher: „Ich achte darauf, dass meine Söhne Abstand zu anderen Kindern halten. Der Große versteht das schon recht gut: Er weiß, dass es Corona gibt und wir uns und andere schützen müssen.“

Darauf achten auch Erika und Manfred Schulte. Sie drehen jeden Morgen ihre Runden um den See – wenn die Massen kommen, sind sie schon wieder zu Hause. „Die Bewegung an der frischen Luft tut uns so gut. Früher waren wir viel im Wald unterwegs, aber jetzt im Alter sind wir dankbar für den glatten Boden, darauf gehen wir sicherer“, sagt der Rentner. Das Paar freut sich, dass sie ein Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür haben.

Als Iserlohner-Urgesteine bezeichnen sich auch Stefan Peukmann, der heute in Hemer lebt, und Thomas Koster: Sie verbindet eine 40-jährige Freundschaft, die sie jeden Samstagmorgen auch zum Seilersee führt. „Wir sind in der Iserlohner Heide aufgewachsen und in die Schule gegangen. Nachmittags haben wir zusammen gekickt und viel Spaß gehabt“, erinnert sich Peukmann. Danach ging das Leben seinen Gang: Ausbildung, Arbeiten, Familiengründung – und vier Jahre Funkstille zwischen den Freunden. „Der Grund war eigentlich eine Bagatelle und wir waren beide sehr froh, als wir uns wieder angenähert haben“, erinnert sich Thomas Koster. Ihr Samstagmorgen-Programm ist immer gleich: „Wir gehen in der Stadt Kaffee trinken, da das ja momentan nicht geht, haben wir Besorgungen gemacht. Danach fahren wir zum See und erzählen uns, was die Woche über passiert ist.“

Nur so schnell bewegen, dass ein Gespräch noch möglich ist

Auf ihr kleines Schwätzchen möchten auch Ellen (80) und Regina (77) bei ihrer Wanderung um den See nicht verzichten. Gekonnt schwingt Ellen, unter Sportlern ist man per Du, ihre Nordic-Walking-Stöcke und sagt: „Das ist eine gute Regel für jeden Lauf-Anfänger: Immer nur so schnell machen, dass man sich noch gut unterhalten kann.“ Die 80-jährige Iserlohnerin war früher eine richtige Sportskanone, sie ist gejoggt und Rennrad gefahren. „Das hat mich – von einigen Wehwehchen mal abgesehen – fit, gesund und vor allem fröhlich alt werden lassen.“

Ihre Freundin Regina aus Hemer hat sie mit dem Bewegungs-Virus infiziert. Sie sagt: „Im ersten Lockdown war ich todunglücklich. Ich wurde richtig depressiv, weil ich immer nur zu Hause rumsaß. Da hat mich Ellen gefragt, ob ich sie nicht mal auf einen Spaziergang begleiten will.“ Regina probierte es aus und blieb dabei. „Wir gehen zwei bis drei Mal die Woche für eine Stunde, und seitdem sind die dunklen Gedanken weg, mir geht es viel besser und ich schaue positiv in die Zukunft.“ Dankbar schaut Regina ihre Freundin an, dann zieht es die beiden weiter. Sie wollen ja nicht „auskühlen“.

Auch Cathleen und Mark aus Iserlohn drehen an diesem Morgen ihre Runden um den See. „Mal joggen wir, mal gehen wir mit unseren Stöcken, je nachdem, wie wir uns fühlen“, erklärt Cathleen. Eine Beziehung zu einem „Couch-Potato“ käme für Cathleen und Mark nicht in Frage. „Wenn wir draußen unterwegs sind, dann führen wir so viele tolle Gespräche, dafür bleibt im Alltag oft zu wenig Zeit.“ Sportliche Ziele haben sie nicht. „Wir genießen einfach die gemeinsame Zeit in der Natur.“ Da geht es bei Waldemar weitaus ambitionierter zu. „Ich spiele normalerweise Fußball und gehe ins Fitnessstudio. Um meine Form nicht zu verlieren, jogge ich jetzt dreimal in der Woche um den See“, sagt der Mann vom Buchenwäldchen. Sein Ziel: Beim Firmenlauf im Mai will er sich von den Kollegen nicht abhängen lassen.

Solche Wettkampfgedanken hat Kirsten hinter sich gelassen. Die 58-jährige Lehrerin hat 1995 mit dem Laufen begonnen. Sie war ehrgeizig und hat viel trainiert, vier Marathons sind es so geworden. „Gleich beim Ersten bin ich unter vier Stunden geblieben“, erzählt sie stolz. Heute läuft sie dreimal in der Woche. „Laufen ist so einfach und unkompliziert: einfach Schuhe an und los!“

In 51 Jahren dreimal um die Erde gelaufen

So hält es auch der weißhaarige Mann in der gelben Windjacke. Seit 51 Jahren ist Kurt per pedes unterwegs – bei Regen, Schnee, Sonne, Wind und Sturm. So hat der 84-Jährige unfassbare 125.000 Kilometer abgespult und ist damit gut dreimal um die Erde gelaufen. Er selbst redet nicht gerne über sich, hat aber einen Tipp für alle Sportmuffel, die ein bisschen so werden wollen wie er: „Am besten geht es in der Gruppe. Das motiviert, und die Zeit vergeht viel schneller.“

Naturliebhaber, Familien, Sportler – und dann sind da noch Claudine und Frederick. Die beiden jungen Leute tragen Masken und halten Abstand. Sie haben sich im Internet kennen gelernt, beide sind Singles. Es ist ihre erste Verabredung, ein so genanntes „Distant Date“, wie in Zeiten der Pandemie solche Treffen auf Distanz genannt werden. Das Coronavirus macht das Leben kompliziert – auch für Menschen, die die große Liebe suchen. Cafés und Kneipen sind zu – das Bedürfnis nach Nähe bleibt. Wie ist die momentane Stimmungslage bei den beiden? Vielsagende Blicke. Claudine und Frederick werden wohl noch ein paar Runden um den See drehen müssen, bis sie eine Antwort haben . . .