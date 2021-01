Betriebszeiten der Teststation werden angepasst

Iserlohn Nachdem die Schulen und Kitas geschlossen sind, muss am Seilersee weniger getestet werden.

Iserlohn. „Die Teststation bleibt auf jeden Fall aktiv, auch wenn derzeit aufgrund der neuen Situation nur noch wenige Tests durchgeführt werden“, sagt Volker Schmidt, Leiter des Bereichs Gesundheit und Soziales in der Kreisverwaltung. Vor gut zwei Monaten ist die Teststation samt Zelt, Containern und Sicherheitsdienst am Seilersee eingerichtet worden, als Reaktion auf die steigenden Infektionen in Alteneinrichtungen, Schulen und Kitas. „Hier werden alle Kontaktpersonen getestet, wenn es in einer Einrichtung einen Verdacht auf oder einen Fall von Corona gibt“, erklärt Schmidt. Außerdem könnten hier auch Privatpersonen freiwillig einen Kontrollabstrich machen lassen, wenn sie nach zehn statt nach 14 Tagen aus der Quarantäne entlassen werden möchten.

Da aufgrund der verschärften Corona-Bestimmungen kein Unterricht an Schulen stattfinde und auch viele Kitas geschlossen seien, sagt Volker Schmidt, fallen diese Tests derzeit komplett weg. „Wir reagieren darauf aber mit einer Angleichung der Öffnungszeiten und des Personals“, sagt Schmidt, der auch Leiter des Corona-Krisenstabs des Kreises ist und dessen Augenmerk im Moment vor allem auf den Krankenhäusern liegt. Dort werde das Personal langsam knapp. „Corona-Patienten brauchen doppelt so viel Betreuung“, erklärt Volker Schmidt.

Was die Nachverfolgung von Kontaktpersonen angehe, sei der Kreis gut aufgestellt. In Lüdenscheid arbeiteten allein 20 Bundeswehrsoldaten an sieben Tagen in der Woche an den Rückverfolgungen. „Das ist manchmal auch zeitaufwendig, aber grundsätzlich können wir die Kontaktpersonen noch am selben Tag der festgestellten Infektion ausfindig machen.“

Dass „grundsätzlich“ eben auch „mit Ausnahmen“ bedeutet, diese Erfahrung machte ein Hemeraner, der am Mittwoch einer der wenigen „Besucher“ der Teststation war. Der Mann hatte zehn Tage zuvor den letzten Kontakt zu seiner infizierten Mutter gehabt und war zum Kontrolltest gekommen. „Ich hatte von Freitag, als meine Mutter positiv getestet wurde, bis Dienstag auf einen Anruf vom Gesundheitsamt gewartet“, sagt der Hemeraner, der mit dem Tod einer nahen Verwandten hart von der Pandemie getroffen wurde, und für den das omnipräsente Thema Corona eine besonders hohe seelische Belastung darstellt. Erst er habe am Dienstag, also vier Tage später, beim Gesundheitsamt anrufen müssen, um einen Testtermin zu erhalten. „Nach diesem Anruf allerdings wurde alles schnell in die Wege geleitet.“

Die Hoffnung aller liegt jetzt auf den Impfungen. Bereits 5000 Personen im Märkischen konnten durch mobile Teams in den Pflegeeinrichtungen geimpft werden. Am 1. Februar soll das Impfzentrum in Dröschede geöffnet werden, geimpft werden zunächst Menschen, die 80 Jahre oder älter sind. Auch wenn Volker Schmidt ein kleines Licht am Ende des Tunnels sieht: „Auch wenn es jetzt mit dem Impfen losgeht, unter den Inzidenzwert von 50 kommen wir frühestens im Sommer“, glaubt der Lüdenscheider Krisenstab-Leiter.