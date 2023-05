Betrug im Internet: Iserlohner kaufen verwahrlosten Hasen

So gesund und munter sah der Hase, den eine Familie aus Iserlohn in einem Kleinanzeigen-Portal gekauft hat, wohl nicht aus. Die Käufer erstatteten Anzeige wegen Betruges.

Iserlohn. Eine Familie aus Iserlohn hat einen angeblich gesunden Hasen im Internet gekauft – doch das Tier ist krank. Jetzt wird wegen Betruges ermittelt.

Ein verärgerter Hasen-Käufer hat am Dienstag Anzeige bei der Polizei in Iserlohn gegen den Verkäufer des Tieres erstattet. Die Familie hatte auf eine Kleinanzeige in einem Online-Portal reagiert.

Die Tochter holte den angeblich geimpften und kastrierten, zwei Jahre jungen Rammler ab. Zuhause fiel den anderen Familienmitgliedern sofort auf, dass der Hase verdächtig dünn war und dass er nicht fraß.

Sie suchten eine Tierärztin auf, die das Tier als „verwahrlost, total krank“ und sein Alter auf sechs bis acht Jahre schätzte. Darauf erstattete die Familie Anzeige wegen Betrugs.

