Betrug in Iserlohn: Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Die Polizei warnt vor Betrügern an der Haustür. In Iserlohn sollte ein älteres Ehepaar jetzt 10.000 Euro für eine Fassadenreinigung zahlen.

Iserlohn. In Iserlohn sollte ein Ehepaar 10.000 Euro für eine Fassadenreinigung zahlen. Die Polizei warnt vor Betrügern an der Haustür – und gibt Tipps.

Nicht alle Weißkittel haben weiße Westen: Die Polizei hat am Montag eine Fassadenreinigung in Iserlohn gestoppt und ein Strafverfahren wegen eines Betrugsverdachts eingeleitet. Ein Ehepaar sollte laut Mitteilung der Polizei einem dreiköpfigen Trupp für die Arbeiten die stolze Summe von 10.000 Euro bezahlen.

Drei Männer hatten demnach am Freitag bei dem älteren Ehepaar geklingelt und „Dienstleistungen rund ums Haus“ angeboten. Sie boten an, Einfahrt und Mauer zu reinigen. Später kam noch das Dach hinzu. Dafür wurde ein dreistelliger Betrag gezahlt. Am Abend boten die drei an, das Dach zu versiegeln und die Fassade an den Giebelseiten zu reinigen. Dafür verlangten die Arbeiter die fünfstellige Summe. Die Hauseigentümer stimmten zu. Bevor die Arbeiten am Montag begannen, kassierten die Männer einen hohen Vorschuss.

+++ Lesen Sie auch: So will Sven Wiedemeyer „Genuss Pur“ erhalten +++

Im Laufe des Nachmittags telefonierten die Hauseigentümer jedoch mit einer Verwandten. Der erschien der vereinbarte Preis doch extrem über dem marktüblichen Preis, weshalb sie die Polizei informierte. Die Polizei stoppte die Arbeiten, stellte im Fahrzeug der Arbeiter Bargeld sicher und schrieb Anzeigen wegen Betrugsverdachts gegen die 19, 26 und 40 Jahre alten Männer.

Polizei warnt: Vorher Preise Vergleichen und nicht überrumpeln lassen

Die Polizei warnt vor derartigen „Haustürgeschäften“ mit Wucherpreisen, beliebt seien Fassaden- und Terrassenreinigungen. „Die Trupps klingeln spontan an Haustüren oder werben mit Flyern oder Inseraten. Natürlich können freie Handwerker Dienste anbieten. Doch leider arbeiten solche Trupps oft mit einer Überrumpelungstaktik, liefern häufig nicht die versprochenen Leistungen und kassieren dafür extrem hohe Löhne von Hausbesitzern, die keine Vorstellung von realistischen Preisen für Facharbeiten haben“, heißt es.

+++ Sorge in Iserlohn: Steht der Seilersee vor dem Umkippen? +++

Typisch sei auch, dass aus zunächst kleineren Aufträgen immer mehr Erledigungen werden, dass die Trupps Vorkasse und Bezahlung in Bargeld verlangen und keine richtigen Rechnungen oder Quittungen ausstellen. Auf denen stehe dann keine oder eine falsche Adresse. „Dementsprechend gibt es auch keine Garantie oder Möglichkeit, bei Schäden Regressansprüche zu stellen oder für laienhaft durchgeführte Arbeiten Geld zurückzuverlangen“, warnt die Polizei.

So sollten Hausbesitzer stattdessen vorgehen

Wer Bedarf an Handwerkerleistungen hat, der sollte am besten mehrere schriftliche Vergleichsangebote örtlicher Anbieter einholen und in Ruhe prüfen oder zumindest Empfehlungen anderer Verbraucher folgen.

+++ Nach Messerattacke in Iserlohn: Ehemann in U-Haft +++

Es sollten feste Preise vereinbart werden – pauschal oder pro Arbeitsstunde. „Schwarzarbeit ist strafbar“, betont die Polizei. Für Haustürgeschäfte gelten besondere Regeln und Widerspruchsfristen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn