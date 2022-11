Eine Iserlohnerin hat am Samstag in einem Linienbus in Altena für Unruhe gesorgt. Die Polizei musste eingreifen.

Blaulicht Betrunkene Iserlohnerin randaliert in Altenaer Linienbus

Eine 33-jährige Iserlohnerin hat am Samstagnachmittag in einem Linienbus in Altena randaliert. Das berichtet die Polizei des Märkischen Kreises, die eingreifen musste, um die Frau zu aus dem Bus zu entfernen.

Nachdem die Iserlohnerin im Bus Bier verschüttet hatte, forderte die Busfahrerin laut Polizeibericht die stark alkoholisierte Frau auf, an einer Haltestelle an der Altenaer Straße den Linienbus zu verlassen.

Darauf reagierte sie nicht, weshalb die Fahrerin die Polizei dazu holte. Vor Ort eingetroffen schrieb diese dann eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, heißt es abschließend in der Mitteilung der Polizei.

