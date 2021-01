Betrunkener beißt Polizistin ins Handgelenk

Die angepöbelten Jugendlichen sprachen eine Polizeistreife in der Nähe des Fritz-Kühn-Platzes an, die dann den 21-Jährigen kontrollierte (Symbolfoto).

Iserlohn. Ein 21-jähriger Iserlohner pöbelte auf dem Fritz-Kühn-Platz zunächst Jugendliche an und griff dann die alarmierte Polizei nicht nur verbal an.

Ein Betrunkener griff am späten Dienstagnachmittag auf dem Fritz-Kühn-Platz eine Polizeistreife an.

Zuvor hatte er mehrere Jugendliche angepöbelt, die sich daraufhin gegen 17.15 Uhr in der Altstadt an die Beamten wandten. Die Polizisten überprüften den Betrunkenen, einen 21-jährigen Iserlohner. Während der Kontrolle rempelte er eine Polizistin an und spuckte ihr auf die Schuhe. Deswegen sollte er in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich zur Wehr setzte, weiter nach den Polizisten spukte und sie weit unter der Gürtellinie beleidigte. Im Gerangel biss er sogar einer Polizistin ins Handgelenk. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. Der junge Mann, der seinen Rausch auf der Wache ausschlafen durfte, muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.