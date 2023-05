Betrunkener fährt in Schlangenlinien von Hagen nach Iserlohn

Iserlohn/Hemer. Ein 19-Jähriger ist am Samstagmorgen betrunken Auto gefahren – von Hagen über Iserlohn und Hemer nach Menden. Er gefährdete weitere Autofahrer.

Ein 19-Jähriger aus Werdohl ist am Samstagmorgen durch seinen gefährlichen Fahrstil aufgefallen – er war betrunken zwischen Hagen und Menden mit dem Auto unterwegs. Die Polizei sucht jetzt Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer, die am frühen Samstagmorgen in Hagen, Iserlohn, Hemer und Menden unterwegs waren.

Mehrere Zeugen meldeten am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, einen VW Golf auf der A 46 in Fahrtrichtung Hemer, der starke Schlangenlinien fuhr. Das Auto mit Siegener Kennzeichen konnte im Stadtgebiet Menden durch Polizeibeamte im Bereich des Kreisverkehrs der Iserlohner Landstraße/Am Vogelsang angehalten werden. Am Steuer saß ein alkoholisierter 19-Jähriger aus Werdohl.

Mehrere frische Schäden am Auto des 19-Jährigen

Auf dem Rücksitz schlief ein 16-jähriger Freund des Fahrers. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten beide eine Diskothek in Hagen besucht. Für den 19-Jährigen ging es zur Polizeiwache. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der graue Golf (älteres Baujahr) wies mehrere frische Schäden auf. Wo diese entstanden sein könnten, ist derzeit nicht bekannt.

Laut Zeugenaussagen fuhr der 19-Jährige auf der B 7 in Iserlohn, Hemer und Menden mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Mehrfach mussten Autos ausweichen.

Die Polizei sucht nun nach geschädigten Fahrzeugführern, die am frühen Samstagmorgen in Hagen, Iserlohn, Hemer oder Menden unterwegs waren und wegen des Fahrverhaltens des 19-Jährigen beispielsweise ausweichen mussten. Geschädigte können sich unter 02373/9099-7123 mit der Polizei in Menden in Verbindung setzen.

