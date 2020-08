Bewegender Abschied für Dr. Rita Köhler

Iserlohn. Die Leiterin des Märkischen Gymnasiums wechselt in die Schulaufsicht der Bezirksregierung nach Arnsberg.

„Ich wende mich nicht vom MGI ab, ich wende mich einer neuen, spannenden Herausforderung zu.“ Dr. Rita Köhler ist diese Feststellung sehr wichtig. Immer wieder macht sie im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich, dass sie gerne Lehrerin und Schulleiterin war, dass sie sich wohl gefühlt hat mit ihren Kollegen, den Schülern und in der ganzen Schulgemeinschaft, und dass das Märkische Gymnasium wie ein Lottogewinn für sie war – am Anfang als junge Lehrerin und auch am Ende als Schulleiterin.

Umso überraschender kam jetzt ihr Wechsel zum 1. September in die Schulaufsicht der Bezirksregierung. Und dementsprechend waren auch alle Gruß- und Abschiedsworte bei der gestrigen Verabschiedung in der Aula von Bedauern und dem Gefühl des Verlustes geprägt.

Schon am Morgen hatte die Schülervertretung die scheidende Direktorin überrascht – mit Rosen auf dem Schulhof und mit einem MGI-Quiz in der Aula. Ebenso kreativ ging es am frühen Nachmittag bei der offiziellen Verabschiedung weiter. Das Kollegium hatte einen virtuellen Video-Chor aufgenommen und mit den Beatles-Klassiker „Lovely Rita“ in „Lovely Rita, Rita K.“ umgedichtet – „Arnsberg has come between us“. Das kam spürbar von Herzen und ist – „dank“ Corona – sicherlich ein bleibenderer Abschiedsgruß als ein Live-Ständchen. Die scheidende Schulleiterin hat das sichtlich sehr berührt, ebenso wie die vielen Grußworte und das große Lob, das ihr gestern ausgesprochen wurde. Insgesamt neun Grußworte von den Schülern bis zu den Schuldezernenten Martin Stolte (Iserlohn) und Guido Schmidt (Bezirksregierung) standen auf dem Programm, und Begriffe wie höchste Fachkompetenz, Menschenzugewandtheit oder unermüdlicher Einsatz fielen dabei häufiger. Vor allem wurde immer wieder das Bild vom Langstreckenlauf bemüht, schließlich ist Dr. Rita Köhler aktive Marathonläuferin.

Viele Veränderungen und große Herausforderungen

So überraschend wie sie nun geht, so plötzlich war sie auch ins Amt gekommen. Bereits 1991 hatte sie nach Referendariat und Promotion als Deutsch- und Englischlehrerin am MGI begonnen. 2012 wurde sie dann stellvertretende Leiterin, musste aber gleich am ersten Tag als Stellvertreterin die komplette Leitung – erst kommissarisch, ab 2013 auch offiziell – übernehmen, weil ihr Vorgänger Gerhard Müller-Frerich krankheitsbedingt ausschied.

Viel hat sich in dieser Zeit verändert. „Als ich hier angefangen habe, lag noch Matrizen-Geruch in der Luft, sagt Dr. Köhler lachend. Durch die heutige Digitalisierungsbrille fühle sich das wie Steinzeit an. Vor allem hat es aber an Herausforderungen als Leiterin nicht gemangelt. Das Theater um G8 mit Einführung, Optimierung und der Rückkehr zu G9 hat sie ebenso in Atem gehalten wie die Schärfung des Schulprofils vor allem mit dem Ausbau des MINT-Bereichs und des musikalischen Schwerpunktes und nicht zuletzt das unschöne Ende mit dem Corona-Virus. Keine Stimmen während der Schulschließungen mehr im Haus zu hören, sei eine fürchterliche Erfahrung gewesen. Ohne Schüler sei eine Schule tatsächlich nur noch ein leeres Gebäude. Das ganze, hart erarbeitete Schulleben sei zum Erliegen gekommen.

Am MGI hatte sie es auch mit der besonderen Situation zu tun, dass sie in ihrer Zeit etwa ein Drittel des Kollegiums in den Ruhestand verabschieden und ersetzen musste – darunter auch alle Leitungsstellen. Das Ergebnis sei ein sehr junges Kollegium an einer wirklich starken und tollen Schule. Die größte Herausforderung sei es aber gewesen, die individuelle Förderung der Schüler konkret umzusetzen. Einen Schüler wirklich mit seinen sich verändernden Neigungen, Stärken, Begabungen und Interessen durch das Schulleben zu begleiten, den Starken individuelle Angebot machen und auch Schwächeren, die das Abitur erreichen können, helfen, alle Hürden zu nehmen – das war wirklich anspruchsvoll, aber auch spannend und befriedigend, wenn es gelingt. Dazu zählt sie auch ausdrücklich die Förderung der Sozialkompetenz – ein Bereich, der am MGI in den vergangenen Jahren sehr gewachsen sei. Und es zähle auch nach wie vor die Förderung der Lesekompetenz dazu, die ihr als sprachaffine Lehrerin besonders am Herzen liegt. Sprachbildung sei enorm wichtig und werde durch das veränderte Medienverhalten mit Emojis in den Messengerdiensten sicherlich nicht gefördert.

Georg Peter übernimmt die Leitung kommissarisch

Das Lob und die Anerkennung für ihre Arbeit hat sie gestern in ihrer eigenen Abschiedsrede direkt an die komplette Schulgemeinschaft weitergeleitet, an die Kollegen, die Eltern, mit denen sie intensiv zusammengearbeitet hat, und an die immer selbstbewusster und aktiver werdende Schülervertretung. „Ich fühle mich sehr stark mit dieser Schule verbunden.“

Nichtsdestotrotz sucht sie nun mit 61 Jahren eine neue Herausforderung. Ab Dienstag ist sie als schulfachliche Dezernentin im Dezernat 43 der Bezirksregierung in Arnsberg tätig. Sie übernimmt die Fachaufsicht Englisch und die schulfachliche Aufsicht für mehrere Gymnasium, vermutlich aber nicht im Märkischen Kreis, sondern in einer anderen Region. Die Leitung des MGI wird ihr bisheriger Stellvertreter Georg Peters kommissarisch übernehmen, bis die Stelle neu ausgeschrieben und besetzt wird.